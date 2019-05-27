ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полуфинал конкурса "Евразийские цифровые платформы" пройдет в рамках выставки "Белорусская агропромышленная неделя"

28.05.2019 13:54 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Полуфинал Международного конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» в Республике Беларусь состоится 6 июня 2019 г. в рамках выставки «Белорусская агропромышленная неделя – 2019» (Минск, ТЛЦ «Глобус Парк», агрогородок Щомыслица, 28).

Полуфинал конкурса "Евразийские цифровые платформы" пройдет в рамках выставки "Белорусская агропромышленная неделя"
От Республики Беларусь подали заявки 18 инновационных проектов (7 проектов – по отрасли «Промышленность», 6 – «Сельское хозяйство», 5 – «Торговля»). В полуфинал выйдет 10 проектов, получивших наивысшие оценки Жюри в отборочном туре, а 3 проекта станут победителями полуфинала и примут участие в финале конкурса.

«Белорусская агропромышленная неделя» представляет собой серию специализированных выставок, семинаров, встреч с учеными, разработчиками техники, а также презентаций белорусских и зарубежных компаний. Участие в этом мероприятии примут более 70 тыс. человек.

Международный конкурс инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» – межгосударственный проект, который Евразийская экономическая комиссия успешно осуществила в 2018 г., реализует в 2019 г. и планирует реализовать в 2020 г.

Цель конкурса – выявить компании и проекты в государствах – членах Евразийского экономического союза, способные внести значимый вклад в реализацию цифровой повестки Союза.

Конкурс призван быть постоянно действующей международной площадкой для экспертизы и обмена практическим опытом в сфере цифровой трансформации экономики государств – членов Союза. Он должен стать катализатором процессов по формированию пула консорциумов и кооперационных связей, что будет содействовать значительному ускорению реализации цифровой повестки и формированию евразийских экосистем в большинстве секторов экономики.

Полуфиналы конкурса проходят во всех пяти государствах – членах Союза. По три победителя в каждом полуфинале (всего – 15 инновационных проектов) отправятся на Финал конкурса, который состоится в сентябре 2019 г. на форуме «Евразийская неделя – 2019» (г. Бишкек, Кыргызская Республика). Компетентное Жюри конкурса под председательством члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян выберет трех победителей конкурса, а еще двум проектам будет присуждена победа в категории «Симпатии ЕЭК».

Все заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию о конкурсе на сайте форума.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полуфинал Международного конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» в Республике Беларусь состоится 6 июня 2019 г. в рамках выставки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Евро и российский рубль подешевели на торгах 28 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика