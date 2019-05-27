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Токаев наградил Лукашенко орденом в честь первого президента Казахстана
Источник материала: Интерфакс
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении президента РФ Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и киргизского президента Сооронбая Жээнбекова орденом "Первого президента Казахстана - лидера нации Нурсултана Назарбаева", сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
"В честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан наградить орденом "Казакстан Республикасынын Тунгыш Президентi - Елбасы Нурсултан Назарбаев": Путина Владимира Владимировича - президента Российской Федерации, Лукашенко Александра Григорьевича - президента Республики Беларусь, Жээнбекова Сооронбая Шариповича - президента Кыргызской Республики", - говорится в тексте указа.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении президента РФ Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и киргизского...
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