Токаев наградил Лукашенко орденом в честь первого президента Казахстана

Источник материала: Интерфакс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении президента РФ Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и киргизского президента Сооронбая Жээнбекова орденом "Первого президента Казахстана - лидера нации Нурсултана Назарбаева", сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"В честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан наградить орденом "Казакстан Республикасынын Тунгыш Президентi - Елбасы Нурсултан Назарбаев": Путина Владимира Владимировича - президента Российской Федерации, Лукашенко Александра Григорьевича - президента Республики Беларусь, Жээнбекова Сооронбая Шариповича - президента Кыргызской Республики", - говорится в тексте указа.

Указ вводится в действие со дня подписания.