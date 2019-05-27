Чистая прибыль сельхозорганизаций Беларуси в I квартале выросла в 1,8 раза

Источник материала: Интерфакс

Чистая прибыль сельхозорганизаций Беларуси в январе-марте 2019 года составила Br261,3 млн и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,8 раза, говорится в материалах Национального статистического комитета (Белстат).

Убыточными по итогам первого квартала были 165 организаций (на 8,6% больше, чем за январь-март 2018 года), их удельный вес в общем количестве составил 12,1%. Сумма их чистого убытка сократилась в 2,6 раза до Br39,5 млн.

В то же время, без господдержки по итогам января-марта убыточными оставались 870 сельхозорганизаций (на 8,2% больше, чем в январе-марте 2018 года). Они получили чистый убыток в сумме Br157,8 млн, что на 13,7% меньше, чем в первом квартале 2018 года.

Удельный вес убыточных предприятий без господдержки в общем количестве организаций вырос на 4,8 проц. пункта до 63,8%.

Уровень рентабельности продаж без господдержки по итогам января-марта составил 0,3% против минус 2,1% в январе-марте 2018 года.

По информации Белстата, по состоянию на 1 апреля 2019 года суммарная задолженность сельхозорганизаций составила Br13 млрд 201,5 млн, что на 1,9% больше, чем на 1 января текущего года.

Сумма кредиторской задолженности на 1 апреля выросла на 2,6% до Br7 млрд 734,2 млн. Сумма просроченной кредиторской задолженности сельхозорганизаций по сравнению с началом года увеличилась на 4,8% до Br2 млрд 945,1 млн, составив 38,1% всего объема кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность сельхозорганизаций, по данным Белстата, на 1 апреля текущего года сложилась на уровне Br1 млрд 486,7 млн, что на 6,9% больше, чем на 1 января 2019 года.

Просроченная дебиторская задолженность сельхозорганизаций на 1 апреля составила Br442,6 млн, или 29,8% всего объема дебиторской задолженности. По сравнению с 1 января 2019 года просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 9,7%.

Господдержка - денежные средства, выделяемые из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат.