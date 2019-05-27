ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чистая прибыль сельхозорганизаций Беларуси в I квартале выросла в 1,8 раза

28.05.2019 13:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Чистая прибыль сельхозорганизаций Беларуси в январе-марте 2019 года составила Br261,3 млн и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,8 раза, говорится в материалах Национального статистического комитета (Белстат).

Убыточными по итогам первого квартала были 165 организаций (на 8,6% больше, чем за январь-март 2018 года), их удельный вес в общем количестве составил 12,1%. Сумма их чистого убытка сократилась в 2,6 раза до Br39,5 млн.

В то же время, без господдержки по итогам января-марта убыточными оставались 870 сельхозорганизаций (на 8,2% больше, чем в январе-марте 2018 года). Они получили чистый убыток в сумме Br157,8 млн, что на 13,7% меньше, чем в первом квартале 2018 года.

Удельный вес убыточных предприятий без господдержки в общем количестве организаций вырос на 4,8 проц. пункта до 63,8%.

Уровень рентабельности продаж без господдержки по итогам января-марта составил 0,3% против минус 2,1% в январе-марте 2018 года.

По информации Белстата, по состоянию на 1 апреля 2019 года суммарная задолженность сельхозорганизаций составила Br13 млрд 201,5 млн, что на 1,9% больше, чем на 1 января текущего года.

Сумма кредиторской задолженности на 1 апреля выросла на 2,6% до Br7 млрд 734,2 млн. Сумма просроченной кредиторской задолженности сельхозорганизаций по сравнению с началом года увеличилась на 4,8% до Br2 млрд 945,1 млн, составив 38,1% всего объема кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность сельхозорганизаций, по данным Белстата, на 1 апреля текущего года сложилась на уровне Br1 млрд 486,7 млн, что на 6,9% больше, чем на 1 января 2019 года.

Просроченная дебиторская задолженность сельхозорганизаций на 1 апреля составила Br442,6 млн, или 29,8% всего объема дебиторской задолженности. По сравнению с 1 января 2019 года просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 9,7%.

Господдержка - денежные средства, выделяемые из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чистая прибыль сельхозорганизаций Беларуси в январе-марте 2019 года составила Br261,3 млн и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,8 раза, говорится в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны E-Class
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика