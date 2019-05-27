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Одно изменение. Объявлен окончательный состав соперников Беларуси на ЧМ-2020 по хоккею

28.05.2019 16:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На заседании оргкомитета чемпионата мира 2020 года определен окончательный состав групп на первой стадии турнира, сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По сравнению предварительным вариантом, о котором сообщалось накануне, произошло одно изменение. В группу в Лозанне, где выступит Беларусь, вместо хозяев ЧМ швейцарцев определены немцы. Хозяева, как организаторы соревнований, приняли решение сыграть в Цюрихе.

84-й чемпионат мира пройдет с 8 по 24 мая 2020 года.

Таким образом, окончательный состав групп выглядит так:

"А" (Лозанна): Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.

«В» (Цюрих): Россия, Финляндия, США, Швейцария, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

Четыре лучшие команды каждой группы выходят в плей-офф, худшие команды каждой группы утратят элитную прописку. Правда, Беларусь и Латвия как хозяева ЧМ-2021 в 2020 году застрахованы от вылета, и если они займут последние места в своих группах, то элитную прописку утратят команды, финишировавшие предпоследними.


Игры ЧМ-2020 пройдут в двух ледовых дворцах: «Халленштадионе» в Цюрихе (вместимость – 11200 зрителей) и новой арене в Лозанне вместимостью 9500 зрителей, открытие которой намечено на осень 2019 года.

Швейцария примет чемпионат мира десятый раз в своей истории. В прошлый раз матчи мирового первенства проходили в стране в 2009 году.

Продажа билетов на игры турнира уже стартовала.

 
 
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На заседании оргкомитета чемпионата мира 2020 года определен окончательный состав групп на первой стадии турнира.
 
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