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Лишние кадры. Предприятия установили антирекорд по уволенным работникам за последние 12 месяцев

28.05.2019 16:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предприятия в апреле установили антирекорд за последние 12 месяцев по уволенным работникам. Так, в прошлом месяце организации взяли на работу на 22,1% меньше специалистов, чем уволили. Это следует из данных Белстата по численности принятых и уволенных работников. Это рекордный показатель за последние 12 месяцев. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В апреле организации «ушли» 69 772 человек, а взяли — на 15392 меньше. В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

Активно от работников избавляются промышленные предприятия, которые в апреле взяли на работу на 40,1% меньше человек, чем уволили. Трудоустроили 10 758 человек, а отдали трудовые книжки — 17 948-ми. Отметим, что за 2018 год промышленные организации взяли на работу 202 213 человек, а уволили — 210 888.

Также активно в апреле избавлялись от «лишних» кадров также организации, которые в такой сфере деятельности как творчество, спорт, развлечения и отдых (принятых на 67,3% меньше, чем уволенных), здравоохранение и социальные услуги (33,9%), образование (27,3%). В сельском, лесном и рыбном хозяйствах этот показатель составляет 11,2%.

Зато в плюсе в прошлом месяце были организации в такой сфере деятельности как информация и связь, где в взяли на работу на 39% человек больше, чем уволили.

 
 
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В апреле организации взяли на работу на 22,1% меньше специалистов, чем уволили.
 
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