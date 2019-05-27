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Intel представила процессоры десятого поколения для ноутбуков

28.05.2019 16:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Intel сегодня анонсировала процессоры серии Ice Lake, которые производятся по 10-нм техпроцессу. Правда, пока речь идет только о решениях для ноутбуков. Об этом пишет 3DNews.


Производитель показал две модификации процессоров — Ice Lake-U с тепловым пакетом в 15 Вт и еще более экономичные Ice Lake-Y с тепловым пакетом в 9 Вт. Процессоры основываются на микроархитектуре Sunny Cove и дополняются графическим движком 11-го поколения.

Новые Ice Lake включают модели от Core i3 до Сore i7. Старшие версии отличаются четырьмя ядрами и восемью потоками, кешем третьего уровня (8 МБ) и частотами в турборежиме вплоть до 4,1 ГГц. А еще в новинках реализована поддержка более быстрой памяти: LPDDR4X-3733 и DDR4−3200 с пропускной способностью до 60 Гбайт/с.

В 3DNews пишут, что в новые Ice lake обеспечивают увеличение показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций) в 18% по сравнению с процессорами прошлого поколения, построенными на ядрах с микроархитектурой Skylake. Игровая производительность по сравнению с графикой UHD Graphics 620 выросла примерно вдвое.

Скорее всего, десктопные версии процессоров Intel десятого поколения появятся только в следующем году.

Смотрите, сколько у нас стоят десктопные процессоры Intel:

 
 
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Новые Ice Lake включают модели от Core i3 до core i7.
 
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