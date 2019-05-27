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Лукашенко будет утверждать "пятилетки" инноваций

28.05.2019 16:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Беларуси будут разрабатываться единые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности сроком на 5 лет, сказано в сообщении пресс-службы президента со ссылкой на указ №197.

В соответствии с документом, единые приоритетные направления в сфере науки и инноваций будут разрабатывать Госкомитет по науке и технологиям и Национальная академия наук Беларуси. Утверждать приоритеты в научной и инновационной сфере будет глава государства.

Кроме того, документом закрепляется внесение изменений в устав Национальной академии наук, уточняются ее задачи и функции по координации научных исследований и внедрению отечественных технологий в экономику, проведению социологических опросов и исследований.

 
 
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В Беларуси будут разрабатываться единые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности сроком на 5 лет, сказано в сообщении...
 
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