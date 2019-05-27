Источник материала: Интерфакс

В Беларуси будут разрабатываться единые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности сроком на 5 лет, сказано в сообщении пресс-службы президента со ссылкой на указ №197.

В соответствии с документом, единые приоритетные направления в сфере науки и инноваций будут разрабатывать Госкомитет по науке и технологиям и Национальная академия наук Беларуси. Утверждать приоритеты в научной и инновационной сфере будет глава государства.

Кроме того, документом закрепляется внесение изменений в устав Национальной академии наук, уточняются ее задачи и функции по координации научных исследований и внедрению отечественных технологий в экономику, проведению социологических опросов и исследований.