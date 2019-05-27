Танзания с 1 июня запретила ввозить и использовать пластиковые пакеты

Источник материала: Интерфакс

Власти Танзании с 1 июня ввели запрет на ввоз, использование и хранение пластиковых пакетов, нарушителям грозят штрафы, предупреждает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ во вторник.

"Танзания - C 1.06.2019 запрещено использовать, хранить и ввозить пластиковые пакеты. Возможна проверка багажа на въезде в страну. За нарушение правил предусмотрены штрафы", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

При этом под запрет не попадают пластиковые сумочки с застежкой для хранения косметики, медикаментов, продуктов и прочих личных вещей, поскольку они используются постоянно на протяжении длительного времени, туристы их не выбрасывают.

"Мы надеемся, что путешественники с пониманием отнесутся к небольшим неудобствам. Новые правила помогут сохранить окружающую среду чистой и привлекательной", - отмечается в заявлении властей.