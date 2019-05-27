ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Танзания с 1 июня запретила ввозить и использовать пластиковые пакеты

28.05.2019 16:30 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Власти Танзании с 1 июня ввели запрет на ввоз, использование и хранение пластиковых пакетов, нарушителям грозят штрафы, предупреждает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ во вторник.

"Танзания - C 1.06.2019 запрещено использовать, хранить и ввозить пластиковые пакеты. Возможна проверка багажа на въезде в страну. За нарушение правил предусмотрены штрафы", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

При этом под запрет не попадают пластиковые сумочки с застежкой для хранения косметики, медикаментов, продуктов и прочих личных вещей, поскольку они используются постоянно на протяжении длительного времени, туристы их не выбрасывают.

"Мы надеемся, что путешественники с пониманием отнесутся к небольшим неудобствам. Новые правила помогут сохранить окружающую среду чистой и привлекательной", - отмечается в заявлении властей.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Танзании с 1 июня ввели запрет на ввоз, использование и хранение пластиковых пакетов, нарушителям грозят штрафы, предупреждает ситуационно-кризисный центр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь по скорости интернета уступает всем соседям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика