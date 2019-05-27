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Власти Косово провели спецоперацию в сербских общинах, задержан россиянин

28.05.2019 14:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере Косово, в которых проживают сербы.

В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.

В расположенной на севере края сербской общине Зубин Поток жители соорудили баррикады, которые косовские спецназовцы взяли штурмом. При этом применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Президент Сербии Александр Вучич во вторник заявил, что его страна обеспечит защиту сербов в Косово, сообщает агентство Associated Press.

"Сербия будет бороться за сохранение мира и стабильности, и мы готовы в кратчайшие сроки обеспечить защиту нашего народа (в Косово - ИФ)", - сказал он.

Вучич указал, что осознает все возможные последствия происходящего.

Ранее президент Сербии сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание в Косово россиянина, обладающего дипломатическим иммунитетом ООН, "вопиющим актом" и провокацией.

 
 
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Подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере Косово, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля....
 
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