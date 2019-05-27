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Сообщение о минировании Нацбанка было ложным, СК возбудил уголовное дело

28.05.2019 14:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в связи с ложным сообщением о минировании здания Национального банка страны, которое поступило во вторник.

"Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса", - сказано в сообщении СК.

Там отмечается, что "на место происшествия выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, осмотр места происшествия завершен и взрывных устройств не обнаружено".

В СК проинформировали, что сообщение от неустановленного лица о минировании здания Нацбанка поступило днем 28 мая на электронную почту Национального банка.

Работа Нацбанка в связи с сообщением о минировании не прекращалась, эвакуация служащих не проводилась.

В Следственном комитете напомнили, что уголовная ответственность за ложные сообщения о минировании наступает с 14 лет. Кроме того, виновный обязан будет возместить средства, затраченные на проверочные мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в связи с ложным сообщением о минировании здания Национального банка страны, которое поступило во вторник....
 
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