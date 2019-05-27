Совмин создал рабочую группу для выработки предложений по капремонту придомовых территорий

Источник материала: Интерфакс

Межведомственная рабочая группа для выработки предложений о порядке проведения и финансирования работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, создана в Беларуси, сообщила пресс-служба Совмина во вторник.

Соответствующее решение утверждено распоряжением премьер-министра № 185р.

Руководителем рабочей группы назначен заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

"Межведомственной рабочей группе необходимо проанализировать состояние объектов, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, на предмет определения необходимости их капитального ремонта, реконструкции, а также выработать предложения о порядке проведения и финансирования работ по капитальному ремонту, реконструкции объектов, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предложения, а при необходимости и проекты соответствующих нормативных правовых актов должны быть внесены на рассмотрение премьер-министра до 10 июня 2019 года.