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Совмин создал рабочую группу для выработки предложений по капремонту придомовых территорий
Источник материала: Интерфакс
Межведомственная рабочая группа для выработки предложений о порядке проведения и финансирования работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, создана в Беларуси, сообщила пресс-служба Совмина во вторник.
Соответствующее решение утверждено распоряжением премьер-министра № 185р.
Руководителем рабочей группы назначен заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.
"Межведомственной рабочей группе необходимо проанализировать состояние объектов, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, на предмет определения необходимости их капитального ремонта, реконструкции, а также выработать предложения о порядке проведения и финансирования работ по капитальному ремонту, реконструкции объектов, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Предложения, а при необходимости и проекты соответствующих нормативных правовых актов должны быть внесены на рассмотрение премьер-министра до 10 июня 2019 года.
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Межведомственная рабочая группа для выработки предложений о порядке проведения и финансирования работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов,...
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