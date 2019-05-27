ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Евроторг" планирует в начале июля разместить облигации на 5 млрд росс. рублей

28.05.2019 14:32 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV-компания группы Eurotorg Holding) планирует в начале июля разместить 5-летние облигации с амортизационной структурой погашения на сумму 5 млрд росс. рублей, рассказали "Интерфаксу" участники встречи с инвесторами, посвященной планам компании по привлечению финансирования на российском долговом рынке, которая прошла во вторник, 28 мая.

Ориентир по ставке будет озвучен позднее, но организаторы встречи обещают, что ставка будет "привлекательной".

За более чем 10 лет это станет первым выходом эмитента из Беларуси на корпоративный рынок облигаций России.

Организаторами встречи с инвесторами выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, БК "Регион", Московский кредитный банк.

Как сообщалось, 20 мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемому выпуску облигаций ООО "Ритейл Бел Финанс" 1-й серии объемом 5 млрд росс. рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА-(EXP)".

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО "Евроторг" ("byA+", "стабильный"), входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC, и облигациями 1-й серии в национальной шкале Беларуси. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Беларуси в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям 1-й серии установлен рейтинг на уровне "ruA-".

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Беларуси, по итогам 2018 года сохранил сложившуюся в 2017 году долю 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Беларуси, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV-компания группы Eurotorg Holding) планирует в начале июля разместить 5-летние облигации с амортизационной структурой погашения на сумму 5 млрд...
 
Новости дня
Новости разные
 
Напичканную алкоголем легковушку задержали у границы с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика