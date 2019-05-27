"Евроторг" планирует в начале июля разместить облигации на 5 млрд росс. рублей

Источник материала: Интерфакс

ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV-компания группы Eurotorg Holding) планирует в начале июля разместить 5-летние облигации с амортизационной структурой погашения на сумму 5 млрд росс. рублей, рассказали "Интерфаксу" участники встречи с инвесторами, посвященной планам компании по привлечению финансирования на российском долговом рынке, которая прошла во вторник, 28 мая.

Ориентир по ставке будет озвучен позднее, но организаторы встречи обещают, что ставка будет "привлекательной".

За более чем 10 лет это станет первым выходом эмитента из Беларуси на корпоративный рынок облигаций России.

Организаторами встречи с инвесторами выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, БК "Регион", Московский кредитный банк.

Как сообщалось, 20 мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемому выпуску облигаций ООО "Ритейл Бел Финанс" 1-й серии объемом 5 млрд росс. рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА-(EXP)".

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО "Евроторг" ("byA+", "стабильный"), входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC, и облигациями 1-й серии в национальной шкале Беларуси. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Беларуси в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям 1-й серии установлен рейтинг на уровне "ruA-".

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Беларуси, по итогам 2018 года сохранил сложившуюся в 2017 году долю 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Беларуси, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".