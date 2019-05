Азаренко выбила победительницу «Ролан Гаррос-2017» в первом раунде соревнований в Париже

Источник материала: Tut.by

Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко в тяжелом матче сломила сопротивление Елены Остапенко из Латвии в первом круге «Ролан Гаррос» (призовой фонд — 23,02 млн долларов) — 6:4, 7:6 (7:4). Остапенко допустила в этом поединке 60 невынужденных ошибок, а у Азаренко оказалось почти в три раза меньше виннеров, чем у соперницы.

И Виктория Азаренко (43 WTA), и Елена Остапенко (39 WTA) в начале матча испытывали проблемы с вводом мяча в игру и завоеванием очков на подаче. Теннисистки стартовали с 20-процентного попадания в корт на первой подаче. По количеству двойных ошибок Остапенко оторвалась от соперницы. Только в восьмом гейме она 4 раза не сумела подать, а всего в первой партии Лена допустила 11 таких промахов при 3-х у Азаренко.

В первом сете Вика крайне мало забивала — 4 виннера. У Остапенко было 15 виннеров, а невынужденных ошибок — 27. Неудивительно, что в конце игрового отрезка недостатки тенниса Лены сыграли против нее. В девятом гейме на двойном геймболе Вика исполнила эйс, а в десятом — в ситуации с брейк-пойнтом активно приняла вторую подачу Остапенко. Та ответила ударом в трос, после чего мяч приземлился в аут. 6:4 в пользу Азаренко.

Во втором сете Остапенко стала брать очки на подаче. После четвертого гейма она лидировала со счетом 3:1, после шестого — со счетом 4:2. Следующие три гейма остались за Викой, а в десятом у нее было два матчбола. Тем не менее, точку в матче не удалось поставить. Далее теннисистки обменялись брейками, причем Остапенко оформила свой в затяжном гейме. Он длился более 11 минут. Победителя партии предстояло выявить на тай-брейке.

В этой части матча Вика ни разу не выступала в роли догоняющей и дважды имела преимущество в два очка. При счете 5:4 в ее пользу белоруска сумела забить у сетки с лёта. А в следующем розыгрыше дождалась ошибки соперницы при ударе с форхенда, который на протяжении всей встречи доставлял проблемы Азаренко. На этот раз на пути мяча встала сетка.