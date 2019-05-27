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Азаренко выбила победительницу «Ролан Гаррос-2017» в первом раунде соревнований в Париже

28.05.2019 17:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко в тяжелом матче сломила сопротивление Елены Остапенко из Латвии в первом круге «Ролан Гаррос» (призовой фонд — 23,02 млн долларов) — 6:4, 7:6 (7:4). Остапенко допустила в этом поединке 60 невынужденных ошибок, а у Азаренко оказалось почти в три раза меньше виннеров, чем у соперницы.


Фото: Reuters

И Виктория Азаренко (43 WTA), и Елена Остапенко (39 WTA) в начале матча испытывали проблемы с вводом мяча в игру и завоеванием очков на подаче. Теннисистки стартовали с 20-процентного попадания в корт на первой подаче. По количеству двойных ошибок Остапенко оторвалась от соперницы. Только в восьмом гейме она 4 раза не сумела подать, а всего в первой партии Лена допустила 11 таких промахов при 3-х у Азаренко.

В первом сете Вика крайне мало забивала — 4 виннера. У Остапенко было 15 виннеров, а невынужденных ошибок — 27. Неудивительно, что в конце игрового отрезка недостатки тенниса Лены сыграли против нее. В девятом гейме на двойном геймболе Вика исполнила эйс, а в десятом — в ситуации с брейк-пойнтом активно приняла вторую подачу Остапенко. Та ответила ударом в трос, после чего мяч приземлился в аут. 6:4 в пользу Азаренко.

Во втором сете Остапенко стала брать очки на подаче. После четвертого гейма она лидировала со счетом 3:1, после шестого — со счетом 4:2. Следующие три гейма остались за Викой, а в десятом у нее было два матчбола. Тем не менее, точку в матче не удалось поставить. Далее теннисистки обменялись брейками, причем Остапенко оформила свой в затяжном гейме. Он длился более 11 минут. Победителя партии предстояло выявить на тай-брейке.

В этой части матча Вика ни разу не выступала в роли догоняющей и дважды имела преимущество в два очка. При счете 5:4 в ее пользу белоруска сумела забить у сетки с лёта. А в следующем розыгрыше дождалась ошибки соперницы при ударе с форхенда, который на протяжении всей встречи доставлял проблемы Азаренко. На этот раз на пути мяча встала сетка.

Итог поединка, который длился 1 час и 45 минут, — 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Вики. Это первая победа Азаренко над Остапенко. Ранее теннисистки не встречались.

Статистика матча Азаренко — Остапенко

Попадание первой подачи: 57% — 54%
Выигрыш первой подачи: 62% — 55%
Выигрыш второй подачи: 30% — 30%
Эйсы: 4 — 1
Двойные ошибки: 4 — 17
Виннеры: 12 — 33
Невынужденные ошибки: 60 — 19
Реализация брейк-пойнтов: 50% (7 из 14) — 60% (6 из 10)
Все выигранные очки: 82 — 75

Лучшим выступлением Виктории Азаренко на «Ролан Гаррос» является выход в полуфинал в 2013 году. В 2009 и 2011 году Вика сыграла здесь в четвертьфинале, а в 2018-м завершила участие в турнире после поражения на старте от чешки Катерины Синяковой.

Во втором раунде нынешнего «Ролан Гаррос» Азаренко сразится с победительницей пары Наоми Осака из Японии (1 WTA) / Анна-Каролина Шмидлова из Словакии (90 WTA).

Елена Остапенко — победительница «Ролан Гаррос-2017». В 2018 году она сложила чемпионские полномочия после проигрыша также в первом круге соревнований.

 
 
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Остапенко допустила в этом поединке 60 невынужденных ошибок, а у Азаренко оказалось почти в три раза меньше виннеров, чем у соперницы.
 
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