В Пинске стартовал фестиваль органной и старинной музыки

Источник материала: Пинский Вестник

Проведение международного фестиваля органной и старинной музыки не только важное событие в культурной жизни Пинска, но и обращение к славным страницам его истории.









Музыкальный форум, организаторами которого выступили Пинский горисполком и Пинская епархия Римско-католической церкви, посвящен памяти незабвенного кардинала Свёнтека (1914-2011). Три десятка лет тому назад, после реставрации храма, Казимир Янович начал проводить концертные выступления на костельном органе. Тогда пинчуки не без гордости начали говорить, что пинский инструмент XIX века на пятьдесят лет старше известного органа Домского собора в Риге. Теперь он считается вторым по значимости историческим органом в Беларуси, и благодаря реставрации имеющий пинскую прописку с 1836 года король музыкальных инструментов набирает полное звучание, переживая третье рождение. Кстати, строки о пинском органе находим в произведениях таких известных писателей, как Николай Лесков и Владимир Короткевич. Инструмент достойно представлен в недавно вышедшей в свет энциклопедии «Арганы Беларусi», с которой можно познакомиться в читальном зале городской библиотеки. Составитель издания преподаватель прикладной математики и информатики БГУ увлеченный белорусской органологией Александр Бурделеев, занимался реставрацией органа и является художественным руководителем фестиваля.





Музыкальное мероприятия получило название «MATER MISERICORDIAE» («Матерь милосердия»), и оно тоже имеет отношение к личности ксендза-кардинала. Это одно из обращений к иконе Божией Матери Виленской, которую Казимир Свёнтек считал своей покровительницей и поместил на свой герб. Весьма символично и то, что фестиваль проходит в знаковый год: исполняется 105 лет со дня рождения К.Свёнтека, 80 лет окончания им Пинской семинарии и рукоположения в сан священника, 65 лет возвращения в город над Пиной, а также 25 лет возведения в кардиналы. Кроме того, в том же 1994 году в городском концертном зале был установлен орган американской фирмы «Аллон» и вот уже четверть века здесь постоянно проходят вечера органной музыки.









Значимым и масштабным продолжением традиций стал фестиваль «Матерь милосердия». На протяжении двух месяцев его участниками станут около 30 исполнителей и музыкальных коллективов из Беларуси, России, Польши, Украины. Фестиваль начался выступлением воспитанника Московской государственной консерватории и Высшей школы музыки Штутгарта, одного из самых востребованных российских органистов, лауреата международных конкурсов, педагога Константина Волостнова. Мощно, величественно, божественно звучали произведения Баха, Вивальди, Листа, Шумана, Регера. Среди многочисленных слушателей были заместитель председателя горисполкома Геннадий Поликовский и председатель горсовета депутатов Леонтий Лемешевский, представители Генеральных консульств Украины и Польши в Бресте . Присутствующих сердечно приветствовал ректор семинарии ксендз Андрей Рылко.





Организаторы фестиваля подтверждают приезд еще и таких выдающихся исполнителей, как заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург), Анастасия Сидельникова (Москва), Ксения Погорелая (Полоцк), недавно удостоенной звания заслуженной артистки Беларуси. В программу включены выступления учащихся пинских детских школ и колледжа искусств, городского камерного оркестра.







Примечательно, что накануне открытия фестиваля социальный фонд «Добра» (Минск) подарил двум пинским учреждениям образования в сфере культуры по электрооргану. Тем самым партнеры проекта поощрили активных участников фестиваля. Сделано это и в образовательных целях: в колледже искусств инструмент будет востребован при подготовке учащихся специальности «Инструментальное исполнительство (фортепиано)». В детской школе искусств рассматривают возможность открытия новой, 25-й специальности, к тому же учитель В.Кутько стала дипломированным органистом. Виктория Георгиевна представит на фестивале свой сольный концерт и выступит с коллегами-музыкантами.



Подробная программа фестиваля - на сайтах организаторов.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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Константин ВОЛОСТНОВ:

«Весьма рад теплому приему. Всегда волнительно и ответственно открывать фестиваль. Организация концерта и подготовка органа были выполнены хорошо, только и оставалось сосредоточиться на музыке. Инструмент, на котором выпала честь играть, - знаковый для органной культуры Беларуси. И в дальнейшем он может стать источником ее новых возможностей».