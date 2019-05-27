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Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

28.05.2019 17:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство бывшему одесскому губернатору и президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Указ об этом опубликован 28 мая на официальном сайте главы Украины.

Зеленский внес изменения в указ президента Украины от 2017 года, исключив пункт о лишении Саакашвили гражданства.

22 мая экс-президент Грузии отправил письмо Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. По данным украинских СМИ, он может вернуться в республику уже 29 мая.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. В мае 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил его председателем Одесской областной государственной администрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил бывшего губернатора, который уже перешел в оппозицию, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство бывшему одесскому губернатору и президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Указ об этом...
 
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