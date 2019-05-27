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Официально купальный сезон в Беларуси в этом году начинается 1 июня. На Вороновщине для плавания отведен только вороновский пруд

28.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Официально купальный сезон в Беларуси в этом году начинается 1 июня. На Вороновщине для плавания отведен только вороновский пруд

Готов ли он принять отдыхающих, изучала рейдовая комиссия во главе с заместителем председателя райисполкома Андреем Карповичем.

Уже находятся на посту матросы-спасатели вороновского спасательного поста. Третий год зорко следит за тем, чтобы не случилось беды, Андрей Лошакевич. К опытному коллеге присоединился Чеслав Пальчукевич. Место дислокации матросов — спасательный пост, оборудованный рядом с пляжем. Дежурят они ежедневно: в рабочие дни — с 11.00 до 21.00, в выходные — с 10.00 до 21.00.


Официально купальный сезон в Беларуси в этом году начинается 1 июня. На Вороновщине для плавания отведен только вороновский пруд

Специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии заранее изучили качество воды водоема. Как сообщила главный санитарный врач Вороновского райЦГЭ Вероника Ёдчик, она соответствует нормативным требованиям. Проверка качества воды будет проводиться еженедельно до 1 сентября.


Официально купальный сезон в Беларуси в этом году начинается 1 июня. На Вороновщине для плавания отведен только вороновский пруд

Как и в прошлом году, на пруду оборудованы две зоны для плавания — детская и взрослая.

— Для того чтобы пребывание детей в воде было более безопасным и комфортным, мы разделили детскую зону на две части. Первая, ближе к пляжу, — для дошколят, которые не умеют либо плохо плавают. Вторая  предназначена для школьников, —  рассказал председатель РО ОСВОД Федор Кулиш.

Если с водой на вороновском пруду все в порядке, то к санитарному состоянию прибрежной полосы и пляжной инфраструктуре у ведомственных служб пока есть вопросы. Они адресованы РУП ЖКХ, за которым закреплен водоем. Предприятию предписано произвести окос пляжа, дизинфекцию общественного туалета, вывоз мусора, уборку кабинок для переодевания.


Официально купальный сезон в Беларуси в этом году начинается 1 июня. На Вороновщине для плавания отведен только вороновский пруд

Сотрудники РОВД позаботились о размещении на стенде необходимой для отдыхающих информации профилак-тического характера. Как пояснил начальник отдела охраны правопо-рядка и профилактики Вороновского РОВД Петр Мелько, за купание в запрещенных местах предусмотрена админи-стративная ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин. Кроме того, отдыхать нужно культурно. За распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах, а также появление в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф в размере до пятнадцати базовых величин или административный арест. За оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, — от двух до тридцати базовых величин или административный арест. Разведение костров в запрещенных местах может привести к предупреждению или штрафу до двенадцати базовых величин.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора и Олега БЕЛЬСКОГО.

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У многих вороновчан излюбленным местом отдыха является пруд у д. Полипница. Однако следует знать, что купание здесь под запретом. В текущем году не производилось благоустройство пляжа, не взяты пробы на качество воды, не оборудован спасательный пост. Отдыхать «дикарем» не стоит. Это не только ударит по карману, но и может быть опасно для здоровья и жизни.

 
 
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Готов ли он принять отдыхающих, изучала рейдовая комиссия во главе с заместителем председателя райисполкома Андреем Карповичем. Уже находятся на посту...
 
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