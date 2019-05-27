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Семья Козловских достойно представила Вороновский район на областном этапе конкурса «Семья года»

28.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Семья Козловских достойно представила Вороновский район на областном этапе конкурса «Семья года»

В г. Гродно 24 мая состоялся областной этап республиканского конкурса «Семья года». Вороновский район представила семья Козловских, чей социально значимый проект «Моя страна — моя семья» отличался своей спортивной направленностью. Здорового образа жизни придерживаются все представители семьи, от мала до велика, и пропагандируют его в своем окружении. Много положительных эмоций подарили участники зрителям, еще больше новых впечатлений увезли они на свою малую родину в агрогородок Бенякони.


Семья Козловских достойно представила Вороновский район на областном этапе конкурса «Семья года»
Семья Козловских достойно представила Вороновский район на областном этапе конкурса «Семья года»

 
Теги: Гродно
 
 
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В г. Гродно 24 мая состоялся областной этап республиканского конкурса «Семья года». Вороновский район представила семья Козловских, чей социально значимый проект...
 
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