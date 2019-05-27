Помощник Президента провел прямую линию и прием граждан в Вороновском районе. К Ивану Лавриновичу обратились пятнадцать человек (Дополнено)

Источник материала: Вороновская газета





Рабочую поездку в Вороновский район помощник Президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович начал с посещения некоторых социальных объектов Радуни — именно в этом городском поселке сегодня прошли прием и прямая телефонная линия. С руководством райисполкома, отдела образования и Радунской средней школы он обсудил вопросы организации профориентационной работы с учащимися и родителями учреждения, целевого обучения выпускников школ района в вузах сельскохозяйственного и педагогического профилей, поинтересовался количеством и наполняемостью аграрных классов.







В магазине сети потребкооперации «Родны кут» Ивана Лавриновича интересовал ассортимент товаров, уровень заработной платы работников торгового объекта, устойчивость функционирования в условиях конкуренции.













Прямая линия и прием граждан по личным вопросам проходили в здании Радунского сельского Cовета. Пять звонков принял Иван Антонович. Звонили жители не только Вороновского района, но и областного центра. Люди обращались по вопросам восстановления энергоснабжения в нежилом родительском доме, выкупа служебного жилья с предоставлением рассрочки, газификации жилья, сохранения права на получение льготной пенсии. По ним обратившимся были даны конкретные ответы и разъяснения, а руководителям отделов и служб райисполкома — соответствующие поручения.







Разнообразной была и география обратившихся на личный прием к помощнику Президента. Люди приехали из Могилева, Ошмян, Лиды.







На прием обратились и двое инвесторов, которые в свое время вложили около $5 млн в строительство ветроэлектростанций в Новогрудском районе. Но прибыльной эксплуатации ветряков препятствует различная трактовка законодательства государственными структурами. Вопрос взят на контроль. По мнению Ивана Лавриновича, ведомствам необходимо принять единое управленческое решение, чтобы не замедлять развитие альтернативной энергетики в регионе.

















С некоторыми посетителями разговор был довольно непростым в эмоциональном плане. Пенсионер из Лиды три года назад похоронил дочь и почти все эти годы ведет переписку с балансосодержателями кладбища по поводу выполнения водопонижения. Жительница Вороново поделилась болью и тревогой за своего внука, страдающего тяжелым недугом и вынужденного периодически принимать импортный лекарственный препарат. Обратиться к помощнику Президента ее подтолкнула озабоченность тем, что нужное лекарство отсутствует в медицинском учреждении областного центра. Нарушение регулярности приема лекарства плохо влияет на самочувствие ребенка.











Пожелание перенести остановочный пункт в Радуни поближе к центру высказал пенсионер от лица пожилых жителей поселка. В таком случае на километр сократиться расстояние, которое им приходится преодолевать.







В каждом вопросе помощник Главы государства разбирался обстоятельно. На месте пояснения по каждой ситуации давали представители районных служб, компетентных в разрешении вопросов. Для уточнения некоторых нюансов Иван Антонович сразу же связывался и с руководителями областного уровня. Надо отметить, что с перечнем вопросов записавшихся на прием он ознакомился еще накануне приезда. Такая практика позволяет глубже вникнуть в суть проблем, наметить варианты их разрешения.











С выездом на место изучил помощник Президента обращения пенсионеров из Радуни о необходимости ремонта многоквартирного жилого дома и благоустройства улиц Захаревича и Осокина.

— Важно проводить прямые линии и встречи с людьми не только в городах и районных центрах, но и в таких небольших населенных пунктах. Это позволяет эффективно решать проблемы, увидеть сферы, которым нужно уделить больше внимания, — подвел итог приемного дня в Радуни Иван Антонович. — Вопросы сегодня поступили разные — от благоустройства жилья до межличностных отношений. В целом же, практически все вопросы, которые должна решать местная власть, снимаются. Иногда им необходимо лишь подсказать или направить. А проблемы, требующие вмешательства областной или республиканской власти, конечно, будут взяты на контроль.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Олега БЕЛЬСКОГО.