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В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
28.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 мая 2019 1:46 2850
В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
18 мая в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» прошёл отчётный концерт коллектива современного танца «Адреналин».Красочное танцевальное шоу под названием «Ночь в DANCE — музее!» КСТ «АДРЕНАЛИН» посвятил своим родным и близким людям, которые заняли все места в зрительном зале дворца.
Коллектив современного эстрадного танца «АДРЕНАЛИН» постоянно повышает свой исполнительский уровень, принимая участие в конкурсах и являясь Лауреатами Международных, Республиканских и областных конкурсов и фестивалей.
Коллектив современного танца «Адреналин» основан в 2001 году . Уже через год после создания, КСТ «Адреналин» приобрел популярность, благодаря участию в культурно-массовых мероприятиях города и района.
В настоящее время в коллективе занимается более 70 человек в возрасте от 5 до 15 лет и руководит им Жанна Сергеевна Саланович.
Коллектив современного танца «Адреналин» изучает современную хореографию, hip-hop, dance show, LA style,house,street show. Группы учащихся делятся на основной (концертный) состав и группы платного обучения с 4-хлетнего возраста.
Украсили программу отчётного концерта КСТ «АДРЕНАЛИН» яркое выступление ОАТ «ЗОРАЧКІ», выступление Арины Кузнецовой, Кристины Кисличук и др.
Поздравив коллектив с высокими результатами, директор Дворца культуры г. Солигорска Оксана Кукулицкая и руководители коллектива Татьяна Стецко и Жанна Саланович в завершении концерта под аплодисменты зала вручили выпускникам и отличившемся танцорам дипломы и ценные подарки.
Концерт получился очень яркий. Было много новых номеров, которые включали в себя зажигательные современные танцы. Удивила и порадовала зрителей младшая группа коллектива, не раз срывавшая бурю оваций зрительного зала.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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20 мая 2019 1:46 2850 В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН»....
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