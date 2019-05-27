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В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.

28.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 мая 2019 1:46 2850

В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

18 мая в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» прошёл отчётный концерт коллектива современного танца «Адреналин».Красочное танцевальное шоу под названием «Ночь в DANCE — музее!» КСТ «АДРЕНАЛИН» посвятил своим родным и близким людям, которые заняли все места в зрительном зале дворца.

В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.

Коллектив современного эстрадного танца «АДРЕНАЛИН» постоянно повышает свой исполнительский уровень, принимая участие в конкурсах и являясь Лауреатами Международных, Республиканских и областных конкурсов и фестивалей.

В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.

Коллектив современного танца «Адреналин» основан в 2001 году . Уже через год после создания, КСТ «Адреналин» приобрел популярность, благодаря участию в культурно-массовых мероприятиях города и района.

С августа 2011 года коллективом руководит Стецко Татьяна Николаевна, которая в свое время являлась участницей КСТ «Адреналин», и в настоящее время достойно продолжает дело, начатое Демидович Т.А. По инициативе Стецко Татьяны Николаевны в коллективе появилось новое направление – восточный танец, что привлекло в коллектив новых участников.

В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.

В настоящее время в коллективе занимается более 70 человек в возрасте от 5 до 15 лет и руководит им Жанна Сергеевна Саланович.

В репертуаре коллектива 20 номеров различных стилей и направлений: эстрадный танец, звёздные подтанцовки, композиции в стиле LA style, street dance, хип-хоп и танцевальное шоу («Пробуждение», «Куклы», « Bad girls», «Dancing girls», «Музыка в танце», «Бум-бум», « Oops!», « Rock your body», «Behind into the mirror», «Free dance», «Актрисы», « Picolissima dama», «Мой мир», «Здравствуйте, гости», «Афро-джаз», «Звёздный», новые — «Эволюция», «Карнавальный».

В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.

Коллектив современного танца «Адреналин» изучает современную хореографию, hip-hop, dance show, LA style,house,street show. Группы учащихся делятся на основной (концертный) состав и группы платного обучения с 4-хлетнего возраста.

В этот день вниманию зрителей коллектив представил 24 танцевальных композиций, среди которых были и старые, и совсем новые. В репертуаре коллектива восточные, эстрадные и спортивные танцы.

Сложнейшие техничные элементы требуют от юных танцовщиц не только знаний и умений классического экзерсиса, но и определенной физической подготовки.  Несомненно, чтобы достичь результата, которого добились девочки, нужно много работать над собой и своим телом.

В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.

Украсили программу отчётного концерта КСТ «АДРЕНАЛИН» яркое выступление ОАТ «ЗОРАЧКІ», выступление Арины Кузнецовой, Кристины Кисличук и др.

Яркие костюмы, отточенность движений, воодушевление, царящее на лицах ребят, оставили неизгладимое впечатление в душе зрителей. Во всех номерах чувствовалась огромная любовь к танцу, к творчеству, в чем большая заслуга руководителя коллектива.

В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.
В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.

Поздравив коллектив с высокими результатами, директор Дворца культуры г. Солигорска Оксана Кукулицкая и руководители коллектива Татьяна Стецко и Жанна Саланович в завершении концерта под аплодисменты зала вручили выпускникам и отличившемся танцорам дипломы и ценные подарки.

Концерт получился очень яркий. Было много новых номеров, которые включали в себя зажигательные современные танцы. Удивила и порадовала зрителей младшая группа коллектива, не раз срывавшая бурю оваций зрительного зала.

Отчетный концерт показал, что у коллектива есть большой творческий потенциал. Хочется пожелать коллективу современного танца «Адреналин» новых творческих побед и достижений, чаще приглашать зрителей в прекрасный мир танца.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
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20 мая 2019 1:46 2850 В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН»....
 
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