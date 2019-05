В Солигорске прошёл отчётный концерт КСТ «АДРЕНАЛИН». Фоторепортаж.

В настоящее время в коллективе занимается более 70 человек в возрасте от 5 до 15 лет и руководит им Жанна Сергеевна Саланович.



В репертуаре коллектива 20 номеров различных стилей и направлений: эстрадный танец, звёздные подтанцовки, композиции в стиле LA style, street dance, хип-хоп и танцевальное шоу («Пробуждение», «Куклы», « Bad girls», «Dancing girls», «Музыка в танце», «Бум-бум», « Oops!», « Rock your body», «Behind into the mirror», «Free dance», «Актрисы», « Picolissima dama», «Мой мир», «Здравствуйте, гости», «Афро-джаз», «Звёздный», новые — «Эволюция», «Карнавальный».