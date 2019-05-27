Избегать водоворотов и не вырываться из водорослей силой. МЧС дало дельные советы о безопасности на воде

Источник материала: Слуцк Город

По данным ОСВОД, в Беларуси ежегодно на водоёмах гибнет огромное количество людей:

2009 - 838 человек, в том числе 74 ребенка.

2010 - 1313 человек, из них 82 ребенка.

2011 - 730 человек, в том числе 42 ребенка.

2012 - 705 человек, в том числе 51 ребенок.

2013 – 571 человек, из них 34 ребенка.

2014 – 625 человек, в том числе 36 детей.

2015 – 431человек, в том числе 31 ребенок.

2016 – 376 человека, в том числе 26 детей.

2017 – 374 человека, 25 детей.

2018 – 374 человека, 30 детей.

С начала 2019 года от закрытия верхних дыхательных путей водой погибло 67 человек, из них 6 - несовершеннолетние. При купании погибло 4 человека, из них 1 несовершеннолетний. Спасены с начала года 32 человек, из них один ребенок.

Купание в нетрезвом состоянии по-прежнему остаётся одной из главных причин гибели людей не воде. Нередко случается и так, что едва умеющие держаться на воде люди заплывают на глубину, а вернуться на берег им уже не хватает сил.

Запомните: надувной матрас предназначен для отдыха на берегу, а не для плавания!

Очень часто при отдыхе на воде люди используют различные надувные предметы. Плавание на них опасно, а для человека, не умеющего плавать, часто заканчивается трагически. Надувные камеры и матрасы очень лёгкие, даже слабого ветра и течения достаточно, чтобы отнести их на большие расстояния. Стоит отвлечься на несколько минут – и берег оказывается вне пределов досягаемости. К тому же любой надувной предмет может иметь скрытый дефект, который не всегда удаётся обнаружить своевременно: из него может выйти воздух и он потеряет плавучесть в любой момент.

Часто, добираясь на личном автомобиле до воды, люди некоторое время проводят в жарком автомобиле. Выйдя из него, не стоит сразу бросаться в воду, так как периферические сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи. При охлаждении в воде наступает резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечёт за собой остановку дыхания. Необходимо немного отдохнуть, остыть, только после идти купаться.

Купаться нужно только в разрешенных для этого и специально оборудованных местах.

Напомним, в Слуцком районе всего два месте, где купание разрешено: пляж в 11-м городке и водохранилище вблизи д. Рудня.

После того, как выбрано подходящее место для купания, следует наметить предел, за который нежелательно заплывать. В воду нужно входить осторожно. Никогда не надо прыгать в воду в незнакомых местах. Даже если это место накануне считалось безопасным для прыжков, то за ночь сюда могло принести корягу, или кто-то мог что-то бросить в воду.

Ни в коем случае не купайтесь в незнакомых местах и там, где дно заросло водорослями. Нередко люди гибнут именно из-за того, что их конечности запутываются в водорослях.

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, а температура воздуха - в пределах 20-25 градусов. Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания – ясная и безветренная погода.

Ни в коем случае нельзя купаться до озноба.

При переохлаждении могут возникнуть судороги, может произойти остановка дыхания, потеря сознания. Судорожные сокращения мышц во время плавания, вызванные длительным пребыванием в воде, часто служат причиной несчастных случаев.

Если судорогой свело руки или ноги, нужно сохранять спокойствие и продолжать плыть на спине. При ощущении стягивания пальцев руки надо быстро с силой сжать кисть в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и разжать кулак. При судороге в икроножной мышце необходимо, согнувшись, двумя руками обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой потянуть её к себе. При судороге мышц бедра нужно ухватить рукой ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки (за подъём) и, согнув её в колене, потянуть назад к спине. Следует помнить, что работа сведённой судорогой мышцей ускоряет исчезновение судорог.

Никогда не следует подплывать к водоворотам – это одна из самых больших опасностей на воде.

Водовороты затягивают купающегося на большую глубину и с такой силой, что даже опытный пловец не всегда в состоянии выплыть. Попав в водоворот, нужно набрать побольше воздуха в лёгкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.

В водоёмах с большим количеством водорослей надо стараться плыть у самой поверхности воды, не задевая растений. Если всё же руки или ноги спутываются стеблями водорослей, не делайте резких движений и рывков, иначе петли растений ещё туже затянутся. Лучше лечь на спину и постараться мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл.

Категорически запрещается купаться в зоне водозаборных станций, плотин, пристаней, причалов и других гидротехнических сооружений.

Нельзя подплывать к проходящим судам, катерам, вблизи которых возникают различные водовороты, волны и течения. Если судно идёт против течения реки, то плывущего может затянуть под него.

Оставлять детей без присмотра - большая беспечность.

Опасность, в особенности для маленького ребенка, представляют не только водоёмы, бассейны, но и все ёмкости с водой. Только родители, которые знают о возможных опасностях и воспринимают их всерьез, какими бы редкими и невероятными они не казались, смогут уберечь своего ребёнка от беды.

Плавать на надувном матрасе спасатели не рекомендуют никому, тем более детям.

Совсем маленьким лучше плескаться у берега - там, где вода доходит им до колена.

Лучше всего, если ребёнок будет играть на воде со взрослыми - только так можно быть полностью уверенными в его безопасности.

Трагические примеры

9 мая. 31-летний житель Гродно после распития спиртного с друзьями решил искупаться в пожарном водоёме по улице Карского. При попытке переплыть водоём мужчина утонул на глазах друзей, не сумевших оказать ему помощь. Они вытащили друга из воды уже после того, как он перестал подавать признаки жизни.

13 мая. Похожий случай произошел в Лидском районе. Здесь в водоеме у деревни Шейбаки утонул 28-летний лидчанин: он отдыхал на берегу со знакомыми, распивал до купания спиртное. Причинами гибели в обоих случаях стали грубые нарушения правил поведения на водных объектах. Оба водоема не предназначены для купания, погибшие употребляли спиртные напитки. В Лидском районе никто даже не заметил отсутствия мужчины.

15 мая. В Речице в Днепре утонул мужчина. Как выяснилось, 49-летний житель Речицы отдыхал в компании товарищей на берегу реки, периодически мужчина совершал заплывы. В очередной раз, войдя в воду, мужчина отплыл от берега метров на 50 и внезапно скрылся под водой. Один из товарищей бросился ему на помощь, но не смог помочь. К месту происшествия вызвали спасателей, спустя час водолазы подняли тело на берег.

28 мая. Вилейские водолазы из водоёма в деревне Вишнево Воложинского района извлекли тело утонувшей накануне 27-летней женщины. В воскресенье на берегу водоема отдыхала компания молодых людей. Распивали спиртные напитки. Женщина, жительница Вишнево, была вместе с мужем. Она пошла купаться, и стала тонуть. Друзья вытащили ее на берег, отругали и попросили больше в воду не заходить. Но уговоры не помогли: женщина снова полезла в воду - и утонула. Случилось это около 19.00. У погибшей остались 3 дочери-школьницы.

30 мая спасателям поступило сообщение о том, что на акватории реки Мухавец на улице Октябрьской революции тонет человек. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, на поверхности воды в 150 метрах от берега были еще три человека, пытавшихся помочь обессиленному 22-летнему мужчине. Работники МЧС вытащили пострадавшего на берег. И здесь тонувший был в состоянии алкогольного опьянения.

30 мая. В Светлогорске в Березине утонул 26-летний мужчина. Трагедия произошла около 11.00. Три приятеля отдыхали на берегу реки в районе гребной базы. Мужчины употребляли спиртные напитки. В какой-то момент один из них ушел домой, второй продолжил отдыхать, а третий отправился в воду, причем в запрещенном для купания месте. Он начал тонуть. Очевидцами случившегося стали женщины, которые находились на берегу. На место происшествия были вызваны экстренные службы. Прибывшие водолазы Светлогорской спасательной станции ОСВОД обнаружили тело мужчины в воде.

2 июня. 53-летний житель Барановичей отправился вместе со знакомым порыбачить на водоёме вблизи деревни Малая Колпеница. Мужчины выпивали. Около 23.00 товарищ обнаружил пропажу друга и вызвал милицию. Тело утонувшего мужчины было найдено следующим вечером в 20 м от берега.

3 июня. Работники ОСВОД в Бресте спасли тонущего мужчину. В компании 34-летний брестчанин отдыхал в заливе реки Мухавец. Разгоряченный спиртным, он решил окунуться в воду и скоро начал тонуть. Это вовремя заметили спасатели и помогли горе-пловцу выбраться на берег.

16 июня. В Шучинском районе в пруду у дома родственников утонул 41-летний мужчина. Он приехал в гости, по предварительной информации, употреблял спиртное, потом решил половить рыбу, но не удержался на обрывистом берегу и упал в воду, а выбраться из нее самостоятельно не смог.

4 августа. На озере Дривяты в Браславе на байдарке плавали двое минчан. Где-то на расстоянии около 2,5 км от спасательной станции наблюдатель заметил, что люди перевернулись и барахтаются в воде. Их спасло то, что отплывая, они надели спасательные жилеты, которые помогли им дождаться помощи спасателей.

18 мая. Двух рыбаков ударило молнией в Кормянском районе. Трагедия произошла вечером. Установлено, что двое жителей Кормы - 23 и 30 лет - рыбачили на берегу Сожа. Когда началась гроза, они спрятались под деревом на обрыве у реки. В какой-то момент в них ударила молния, мужчины скатились в воду. О том, что рыбаки не выходят на связь, сообщили родственники, начались поиски. Около 23.00 водолазы Кормянской станции ОСВОД подняли из воды тело одного из рыбаков. Утром следующего дня нашли и тело второго.

5 июня. В Слониме 68-летний рыбак попытался спасти зацепившуюся за корягу блесну. В какой-то момент мужчина начал тонуть. Ситуация могла бы завершиться трагедией, однако терпящего бедствие заметили на спасательной станции. К месту подошел катер, мужчине помогли выбраться из воды и доставили на берег.

31 июля. Капитан внутренней службы Максим Новиков в свободное от несения службы время находился на водоёме в Климовичах. Вдруг спасатель заметил, как девочка и ее мать начали тонуть в 10 метрах от берега: дочь повисла у матери на плечах, и они обе погружались под воду. Работник МЧС мгновенно отреагировал и бросился им на помощь. Девочка не отпускала маму, поэтому, подплыв к утопающим, спасатель нырнул в воду, приподнял их и вытащил на безопасную глубину, а затем – на берег водоема. От медицинской помощи они отказались.

2 августа. Сержант внутренней службы Никита Григорьев в свободное от несения службы время находился на городском пляже в Полоцке. Спасатель увидел, что девочку школьного возраста уносит течением, а старшая девушка поплыла к ней на помощь. Из-за сильного течения реки их отнесло на расстояние около 70 метров от берега, и они начали тонуть. Работник МЧС забежал в воду и поплыл в направлении утопающих. Подплыв ближе, он увидел, что одна из девушек выбилась из сил и не может самостоятельно держаться на воде: держится за вторую девушку и тащит ее под воду. Одну из них спасатель взял под руки, вторая взялась за его плечо, и они вместе поплыли в сторону берега. Работник МЧС вытащил тонущих девушек на безопасную глубину, а затем и на берег реки. Спасенные оказались двоюродными сестрами. Старшая – первокурсница местного колледжа, младшая – ученица 6 класса средней школы. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи девушек отпустили домой.

Гибель детей

5 июля. 14-летняя девочка, вместе со сверстниками приехала к друзьям, отдыхающим в детском оздоровительном лагере недалеко от деревни Докудово Лидского района. Около 13 часов дети отправились к реке Неман. Зайдя в воду, девочка попала в сильное течение, потянувшее ее за собой. Несмотря на то, что вскоре течение прибило ее к берегу, а на помощь подоспели взрослые, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи приняли меры для спасения ребенку жизни, однако 15 июля она скончалась. Установлено, что отдыхать с друзьями она отправилась на дизель-поезде без разрешения и сопровождения родителей. Работники оздоровительного лагеря не придали значения факту появления посторонних детей на территории. В воду дети заходили в опасном месте, не разрешенном для купания.

15 июля. Трагедия произошла возле д. Путники Молодечненского р-на Минской области. Компания из шести подростков захотела покупаться в искусственном водоёме и искала подходящее место. В это время 11-летняя девочка, стоявшая по колено в воде, поскользнулась на резком склоне и во время падения потянула за собой стоявшую на берегу подругу. Дети стали звать на помощь. Очевидец помог вытащить из воды 14-летнюю школьницу. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Тело 11-летней девочки обнаружили водолазы. Дети находились у воды без сопровождения взрослых.

21 июля. В реке Ясельда вблизи деревни Рудка Пинского района утонул 13-летний подросток. Он купался вместе с друзьями, зашел в воду далеко от берега и начал тонуть. Дети пытались помочь товарищу, однако не смогли. Прибывшие сотрудники МЧС извлекли из водоема бездыханное тело. Погибший мальчик был единственным ребенком в семье.

29 июля. В Шумилинском районе 15-летний парень на речке Прудок возле деревни Убоино купался с друзьями. В какой-то момент он решил переплыть ее, но до берега добраться не хватило сил. Тело его достали водолазы.

Прыжки с тарзанки

8 августа. В Пинске, спасая девушку, утонул 16-летний парень. Компания молодых людей отдыхала за городом на берегу Припяти. Несмотря на то, что купаться в этом месте запрещено, двое ребят развлекались прыжками с тарзанки и предложили прыгнуть находившейся с ними девушке. Вначале она отказалась, поскольку не умела плавать, но парни ее уговорили. После прыжка в воду девушка стала тонуть. Молодые люди попытались ее спасти, но сами пошли ко дну. Находившиеся рядом отдыхающие вызвали спасателей и помогли выбраться девушке и одному парню, тело второго юноши достали из воды работники спасательной станции. До прибытия скорой медицинской помощи спасатели проводили реанимационные мероприятия, но вернуть парня к жизни не удалось.

В этот же день в Мостах утонул 17-летний парень: он также прыгнул в реку с тарзанки. Инцидент произошел на реке Зельвянка в черте города. Компания молодых людей отдыхала на берегу. Отдых не обошелся без спиртного. В какой-то момент 17-летний парень прыгнул в воду с тарзанки. Назад вынырнуть ему уже не удалось. Его тело обнаружили водолазы в 120 метрах ниже по течению.



Слуцкий РОЧС