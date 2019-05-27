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Книга об истории студотрядовского движения выйдет в этом году. Участвовать может каждый!

28.05.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Министерством образования планирует выпустить уникальное издание — печатную летопись студотрядовского движения от зарождения и доныне.

Планируется, что в книгу войдут материалы, собранные во время масштабной акции «Биография молодости нашей». О старте проекта объявили в апреле, сейчас активно идет сбор информации.

Районный комитет БРСМ просит откликнуться ветеранов, участников и просто всех причастных к студотрядовскому движению 60-90-х гг. Принести имеющиеся у вас фото, значки, «бойцовки», сувениры можно непосредственно в райком (ул. Сумченко, 33, каб. 309), а очерки и воспоминания прислать по электронной почте osp.rk@inbox.ru.

 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Министерством образования планирует выпустить уникальное издание — печатную летопись студотрядовского...
 
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