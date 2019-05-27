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Самый длинный прямой эфир в истории человечества. Кто его запустил и зачем?

28.05.2019 18:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы наверняка видели прямые трансляции: матч любимой команды, «Евровидение», церемония вручения премии «Оскар». Всемирный фонд дикой природы начал прямой эфир, который будет длиться, внимание, 450 лет! Зачем, спросите вы? Так фонд дикой природы привлекает внимание к проблеме загрязнения окружающей среды пластиком. Посмотрите видео из прямой трансляции, которую вам, кажется, никогда не досмотреть!

Кстати, подписать соответствующую петицию можно здесь.

 
 
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