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Самый длинный прямой эфир в истории человечества. Кто его запустил и зачем?
Источник материала: Tut.by
Вы наверняка видели прямые трансляции: матч любимой команды, «Евровидение», церемония вручения премии «Оскар». Всемирный фонд дикой природы начал прямой эфир, который будет длиться, внимание, 450 лет! Зачем, спросите вы? Так фонд дикой природы привлекает внимание к проблеме загрязнения окружающей среды пластиком. Посмотрите видео из прямой трансляции, которую вам, кажется, никогда не досмотреть!
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Посмотрите, как выглядит прямой эфир, который завершиться только через 450 лет!
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