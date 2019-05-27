Молодая пара минчан сделала крутой ремонт в хрущевке и честно рассказала, чего им это стоило

Источник материала: Tut.by

Маша — журналист Realt.by, Юра работает в IT. Ремонт в их жизни случился впервые, но запомнится надолго. Свою «двушку» в хрущевке пара купила в феврале, при этом на ремонт осталось около 5 тысяч долларов и два месяца — срок за который необходимо было съехать из арендной квартиры. Позже последовали бессонные дни и ночи (без отрыва от работы). Но они успели. Ни дизайн-проекта, ни ремонта «под ключ» здесь не было, многое в квартире сделано своими руками. Ребята показали итог ремонта и честно рассказали Realt.by о том, как это было.



Фото: realt.by

«Никто не верил, что это возможно»

Квартира, которую купили Маша и Юра, находится в кирпичной хрущевке на втором этаже. Ее площадь — 45 квадратных метров. В квартире не было ремонта и молодой паре пришлось самой его делать, полагаясь лишь на собственный энтузиазм.



Квартира до ремонта. Фото: realt.by

У этого жилья были как плюсы, так и минусы. Из плюсов было отличное расположение дома, завершенный капремонт и зеленый вид из окна. Из минусов — глобальный ремонт, где нужно было заменить или переделать все: проводку, пол, стены, окна, потолок, двери.

— При покупке обои отваливались кусками, электрика барахлила, а выровнять стены казалось просто невозможным, — признается Юра. — Собственно, этого мы и не делали…



Фото: realt.by

Из более-менее приличного — свежая плитка в ванной и новый унитаз. Это позволило ребятам сэкономить время и деньги до переезда.

— Как только мы начали ремонт, каждый знакомый считал своим долгом предупредить, что «мы не успеем». Да, признаться, я и сам сомневался в успехе начатого. Похожего опыта не было ни у меня, ни у жены. Помню, когда эйфория после покупки прошла, реальность ударила больно. Тогда решили, что ванная «не так уж и плоха», — улыбается Юра. — Договорились не делать в ней вообще ничего, чтобы «временное» не стало постоянным. А как «выдохнем» после первого этапа ремонта, возьмемся за нее. Сделаем не «наспех» и абы как, а то, что, действительно, хотим. Поэтому пока живем даже без раковины и тумбы. Единственное, что в ней сделали — купили стиральную машинку и поставили смеситель, так как бывшие владельцы вынесли, кажется, все, что плохо лежало.

«Убрали стену на кухне и отказались от газа»

Однако и без ванны работ хватало. Одно из основных решений ремонта — объединение кухни с гостиной. Для этого не просто пришлось «крушить стены», но и согласовать работы в инстанциях, так как в квартире с газом такая перепланировка запрещена. Ребята официально перекрыли газ, начав согласование подключения электрической плиты. В домах после капитального ремонта это возможно. Следом демонтировали перегородку.



Фото: realt.by

— Первым делом хочу дать совет всем, кто ограничен по деньгам и времени, как и мы. Начинать нужно с планирования — прописать, что за чем будете делать, какие работы посильны, а что стоит доверить специалистам; проанализируйте цены на материалы и услуги в интернете, прикиньте бюджет. Только после этого стоит приступать к ремонту. Важно, чтобы было четкое пониманием, где можно и нужно сэкономить, а где лучше не мелочиться. Нет сомнений, что дальше многое пойдет не по плану, но опираться на что-то нужно, — уверен Юра. — Так, к примеру, разбить ненесущую стену между кухней и комнатой можно было и самим, но возник вопрос — куда и как деть тяжелый строительный мусор? Да и «шуметь» можно только днем, когда мы на работе, поэтому решили нанять людей. К слову, демонтаж перегородки и штукатурки на фасадной стене с вывозом всего мусора из квартиры (в том числе и снятых нами ранее обоев) обошелся в районе 120 долларов. Мастера справились за пару часов, оставили идеальную чистоту и порядок, а пространство тут же заиграло по-новому.



Фото:realt.by

Следующий этап — электрика. Так как дом старый тут собственники решили не рисковать, доверив это дело специалисту. Работы по демонтажу старой проводки, а также разводке и подключению новой обошлись в 450 долларов + материалы. Кроме того, было принято решение утопить щиток в стену, чтобы «не биться головой». Это тоже вошло в стоимость всей услуги. Параллельно менялись окна, они потянули 930 долларов, примерно 200 долларов ушло на входную дверь.



Фото: realt.by

— Нам хотелось оставить как можно больше натуральных материалов — деревянные полы, кирпичную кладку и прочее. Изначально мы думали, что это отличный вариант сделать ремонт просто, быстро и дешево. Уже после выяснили, как сильно ошибались. Именно эти работы потянули больше всего времени и сил. В гостиной мы сами сняли краску с пола, сэкономив 6 рублей с «квадрата». Стоили эти мучения того? — сомневаюсь, — признается Маша. — С кирпичом я провозилась еще больше — снимала остатки штукатурки наждачкой, восстанавливала швы, отмывала и укрепляла кирпич. К сожалению, он был совсем в плохом состоянии, поэтому этот этап потянул уйму сил.



Фото: realt.by

«Стены спасти не захотели, решили портить до конца»

В отличие от потолка, который оказался достаточно ровным, стены в квартире «плясали» как могли. К решению этой проблемы ребята подошли нестандартно.

— Мой папа — реставратор, он сильно помог в моменты, когда мы не знали, за что хвататься. Для людей, которые столкнулись с ремонтом впервые, важно, чтобы был человек, который направит и скажет — «сегодня все заштукатурьте, завтра прогрунтуйте, а следом покрасьте». Когда понимаешь объем работ и методику — все становится просто. К примеру, стены у нас были максимально кривые и сложные, чтобы их выровнять. Папа предложил сделать ровно наоборот — по принципу декоративной штукатурки добиться еще более неровной фактуры и покрасить, — рассказывает Маша.



Фото: realt.by

Так, для стен использовалась финишная шпатлевка. На гостиную, кухню, частично спальню и прихожую ушло порядка трех 20-килограммовых мешков раствора. Цена одного — около 16 рублей.

— Методика проста: в сухую смесь добавляешь воду до консистенции теста, размешиваешь шпателем или строительным миксером, на руку одеваешь пакет и рандомными движениями получившуюся массу размазываешь по стене. Через пару часов квартира напоминает деревенскую хату — беленькую и с характером. По мне, это интересней, чем искусственная фактура флизелиновых обоев, — рассказывает девушка.



Фото: realt.by

После этого стены грунтуются и красятся в нужный оттенок. Для себя ребята выбрали — белый, темно-зеленый и глубокий лавандовый. Добавить лоску помогла пенопластовая лепнина, ее пара купила в стройгипере по 4 рубля за 2 метра и покрасила в цвет стен. Потолок прогрунтован и покрашен в белый. Для всей квартиры понадобилось около 4 десятилитровых банок краски или 600 рублей.



Фото: realt.by

«Фотообои получились неидеальные»

По задумке героев, на одной из стен в спальне клеились фотообои. Под них все же пришлось ровнять стены. Решили, что самый простой способ — гипсокартоном.

— Установить гипсокартон помог Машин папа. Фотообои клеили сами, идеально не получилось, — признается Юра. — Оказалось, что это нетривиальная задача точно не для средних умов. Клеятся листы внахлест, прорезаются по центру, достаются лишние полоски и запечатываются встык. Звучит это лучше, чем получается на деле. В некоторых местах у нас заметны швы, решили в последствии их просто чуть закрасить. Фотообои 4,5 на 2,7 метра обошлась нам в 250 рублей.



Фото: realt.by

Остальные стены в спальне отделаны декоративной штукатуркой и покрашены в белый цвет.

Нишу для холодильника тоже делали из гипсокартона, но на эту работу ребята уже привлекали мастеров. Перепланировка потянула около 75 долларов. Отделка «коробки» такая же, как и у стен — гипсокартон ошпатлеван и покрашен. По задумке на холодильнике появятся растения, скорее всего, вереск в тон стены лавандового цвета.



Фото: realt.by

— Таким образом мы решили расширить пространство маленькой кухни и сформировать уютный темный угол для встреч с друзьями. Зоны разделены цветом — гостиная насыщенная и яркая, кухня-столовая — светлая, спальня — белая. Это делает квартиру интересной и разнообразной, — комментирует Маша.

Деревянный пол — плюсы и минусы

Восстановление пола паре обошлось по цене среднего ламината или линолеума — чуть меньше 500 долларов. Доска оказалась в хорошем состоянии, ее зачистили, прошлифовали, зашпатлевали и покрыли в 3 слоя лака. Это базовый комплект восстановления, который предлагают сегодня на рынке. Работы заняли около трех дней.

— Мы хотели тонировать доску, чтобы придать ей чуть более яркий оттенок, но мастер отговорил. Сказал, что шпатлевка впитает тонировку и на полу проявятся темные места. В итоге просто покрыли пол лаком на водной основе.



Фото: realt.by

Лично мне очень нравится, как это выглядит — по полу приятно ходить босиком, просматривается фактура и рисунок дерева. Но предостерегу: дерево — очень нежный материал в эксплуатации, оно мягкое и каждый неловкий шаг может отразиться на поверхности. Мы это поняли еще во время переезда. Случайно разбили тарелки, а на полу остались достаточно глубокие следы. Нам в этой истории было больше жаль тарелки, но я уверена, что есть люди, которых эти следы ранят глубже.

Еще один нюанс — качество доски. От этого зависит многое. Если старый пол скрипит, видны прогнившие доски и большие щели, то это еще не приговор, но большой повод задуматься о другом решении. Замена досок потянет дополнительные растраты, а скрипы могут не уйти и после реставрации.



Фото: realt.by

— Для многих не секрет, но проговорю: отделку (за редким исключением) нужно делать сверху вниз: сначала потолок, потом стены, в последнюю очередь пол. Это помогает избежать лишней работы и травмирования напольного покрытия. Из-за того, что мы торопились и многое делали параллельно, пол некоторое время был закрыт картоном. Так вот накрывать нужно полностью — чтобы не оставалось просветов, так как свежий лак может выгореть и у вас останутся дорожки от тех мест, где он лежал. — советует Юра, добавляя: — И даже не спрашивайте, откуда у нас столько картона.



Фото: realt.by

Кухню сделали знакомые, а диван купили с рук

Одним из принципиальных моментов для пары была кухня с открытыми верхними полками и красивым «фартуком». Подходящих бюджетных вариантов в продаже ребята не нашли и заказали у знакомых мастеров. Комплект, состоящий из рабочей зоны с полками, барной стойки и столешницей вдоль окон, обошелся в 930 долларов. Изготовление заняло три недели.



Фото: realt.by



Фото:realt.by

— Тщательней всего мы выбирали плитку для кухни. Здесь хотелось поставить какой-то акцент в духе Италии. В итоге клеили напольную, стоила порядка 40 долларов за «квадрат». Благо, их здесь всего-то 2,5 метра. Положить плитку помогал Юрин папа, без него мы вряд ли бы справились, — рассказывает Маша.



Фото: realt.by

К моменту покупки своей квартиры, ребята обзавелись базовым набором мебели — кровать, стол, кресла перевозили с собой. Из нового приобрели только большой горчичный диван:

— Некоторую мебель (диван, стол и стеллаж) мы оставили в арендной квартире своим последователям. За вырученные с продажи деньги купили диван горчичного цвета. Стоимость такого нового более 1000 рублей, мы же нашли в идеальном состоянии за 550 рублей с рук. Подушки были даже не распечатаны! Считаем, что нам повезло, — улыбается Маша. — Он отлично дополнил интерьер.



Фото: realt.by

Дизайн квартиры хозяйка придумала сама. Говорит, что опыта не было, действовала по наитию. В квартире хотелось сохранить натуральные материалы, добавить памятных вещей, смешать несовместимое. Декор стен — фотографии родных и близких; картину рисовала мама — на ней изображен папа Маши. Коврики также вязала мама героини. Гримерное зеркало в спальне смастерил друг, «богемную» люстру подарила подруга. Стол в гостиной Юра сделал сам из старых поддонов, покрашенных белой краской. Кроме того, в доме полно сувениров из путешествий и растений.



Фото:realt.by

Радиаторы Маша реставрировала сама — в гостиной покрасила изумрудным, в спальне «состарила» в насыщенный темно-серый с белыми потертостями.

На весь ремонт у ребят ушло около 5 тысяч долларов. Говорят, делали бы сейчас — сэкономили бы больше, так как что-то пришлось переделывать, а что-то делали и вовсе зря. Но первым опытом, в целом, довольны. Из незаконченного осталось поставить дверь в спальню. К слову, она будет красная сдвижная. Сделать ремонт в ванной, повесить вешалку в прихожей и обустроить балкон. Но это позже. Переехав, пара взяла тайм-аут, чтобы набраться новых сил и идей.



Фото:realt.by

— Часто ремонт сравнивают с пожаром, разводом и катастрофой. И везде он выигрывает. Так вот на мой взгляд, самое главное — поддержка и позитивное настроение. Как бы банально это не звучало. Как только чувствуешь, что сил нет и от ремонта уже тошнит — оставь, прогуляйся, в конце концов — выпей с друзьями. Один вечер ничего не решит. Любое дело «выгорит» только тогда, когда делаешь его с удовольствием. Всем желаю наслаждаться процессом и результатом, чем бы вы не занимались. А справиться можно со всем, даже, если это ремонт в бабушатнике, на который у тебя есть только 8 недель, — уверена Маша.



Фото: realt.by