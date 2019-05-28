Источник материала: Новости Волковыска

За время работы на Белорусской машинист тепловоза локомотивного депо Волковыск Игорь Ермак убедился, что сделал правильный выбор и нашел свою колею. Профессионализм железнодорожника отмечен высокой наградой – знаком «Выдатнiк Беларускай чыгункi».

Родом герой публикации из Волковыска. Его мама работала акушеркой в роддоме, отец – шофером. Георгий Иванович провел за рулем автомобиля большую часть своей жизни, но всегда мечтал управлять поездами. Поэтому он и посоветовал сыну стать машинистом, а тот воплотил мечту отца в жизнь, о чем ни разу не пожалел. После школы Игорь Ермак поступил в Гомельское профессионально-техническое училище № 35 (сейчас Гомельский государственный лицей железнодорожного транспорта). Окончив его, юноша пришел на работу в локомотивное депо Волковыск, где начинал помощником машиниста. Спустя полгода его призвали на службу в армию. Новобранец попал в железнодорожный батальон ракетных войск стратегического назначения в Костроме, где выполнял обязанности слесаря по ремонту подвижного состава и обслуживал тепловозы.

– После увольнения в запас вернулся в депо и продолжил работать помощником машиниста, – рассказывает Игорь Ермак. – Без отрыва от производства с отличием окончил Гомельскую дортехшколу. Когда стал машинистом, первое время очень волновался. уверенность в себе помог обрести машинист-инструктор Сергей Гресь. Он рассказал про нюансы работы с тепловозами, научил с ними управляться. Сейчас и сам обучаю молодежь, делюсь знаниями, объясняю, как важны внимательность, ответственность в деле, соблюдение правил безопасности и технической эксплуатации.

Игорь Георгиевич признается, что больше всего в работе ему нравится движение. Каждая поездка, казалось бы, по знакомым уже местам, проходит по-разному. Постоянным остается одно – родные места и красивая природа независимо от сезона.

– Эта работа – сплошная романтика, которая стала уже частью меня, – с улыбкой признается Игорь Ермак. – Я тружусь в грузовом движении. Доставляю из Волковыска в Гродно, Барановичи и Лунинец газ, бензин, нефть, различные удобрения и многое другое. За месяц, бывает, проезжаю более 2,5 тыс. км. Свои обязанности стараюсь всегда выполнять на «отлично», наверное, поэтому и был удостоен нагрудного знака «Выдатнiк Беларускай чыгункi». Что было для меня неожиданно, но очень приятно.

Минувший год для моего собеседника оказался памятным еще и потому, что он стал одним из десяти делегатов от локомотивного депо Волковыск, направленных на Пятый слет машинистов. Игорь Георгиевич признается, что до сих пор под впечатлением от прошедшего в Могилеве форума. Говорит, что слет – это возможность обсудить насущные проблемы и найти пути их решения, обменяться опытом. А еще – встречи с коллегами, с которыми когда-то учился.

Свободное время Игорь Ермак старается проводить активно. Занимается благоустройством дома, который находится недалеко от родительского, и прилегающей к нему территории. Ездит на Неман или на волковысские озера, чтобы порыбачить – это его хобби. Выбирается с семьей на прогулку в город, к водохранилищу «Дамба». К слову, старший сын Игоря Георгиевича Сергей – тоже железнодорожник.

– В некоторой степени к выбору сына подтолкнул я, – признается собеседник. – Когда привел на экскурсию в наше локомотивное депо и показал тепловоз, у него сразу появился огонек в глазах – решил стать машинистом. Начинал в Волковыске, а после женитьбы устроился в оборотное депо Гродно. На железной дороге трудится десять лет. Младший сын учится в 4 классе, я тоже приводил его в депо, рассказывал о работе. Заметил, что в глазах парня был тот же огонек, что и у старшего. Но говорить о будущем пока рано. Я нашел свою колею. Возможно, это случится и со следующим поколением семьи Ермак.

Анастасия МЕЛЕХОВА, Железнодорожник Белоруссии

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