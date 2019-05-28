﻿ Осака после «баранки» в 1-м сете спаслась на тай-брейке во 2-м и прорвалась на встречу с Азаренко в Париже. 21.by
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Осака после «баранки» в 1-м сете спаслась на тай-брейке во 2-м и прорвалась на встречу с Азаренко в Париже

28.05.2019 19:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка мира японка Наоми Осака находилась на волоске от вылета уже в первом круге «Ролан Гаррос», но сумела выкарабкаться и прорвалась во второй раунд, где встретится с белоруской Викторией Азаренко.


Reuters

Наоми Осака в поединке с 90-й ракеткой планеты словачкой Анной-Каролиной Шмидловой «всухую» проиграла первый сет (0:6), а затем «горела» и в драматичной второй партии, но сумела-таки перевести игру на тай-брейк (6:6), где все же сломила сопротивление оппонентки (7:4).

Ну в третьем сете уже разгромила обескураженную Шмидлову (6:1).

Итог матча — 0:6, 7:6 (7:4), 6:1 в пользу Наоми Осаки. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

Осака в 4 раза превзошла соперницу по числу виннеров (36−9), при этом в середине второго сета, при счете 4:4, на счету Шмидловой было всего лишь 3 виннера против 18 у японки.

Шмидлова допустила почти в 3 раза меньше невынужденных ошибок (14 при 38 у Осаки), но это не помогло словачке устоять против агрессивной японки.

 
 
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Первая ракетка мира японка Наоми Осака находилась на волоске от вылета уже в первом круге «Ролан Гаррос», но сумела выкарабкаться и прорвалась во второй раунд, где...
 
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