Соболенко открыла счет победам на «Ролан Гаррос», одолев в первом раунде Цибулкову

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко одержала первую в карьере победу на «Ролан Гаррос». В первом круге соревнований (призовой фонд — 23,02 млн долларов) она обыграла словачку Доминику Цибулкову — 7:5, 6:1. По ходу встречи Арина нейтрализовала 13 брейк-пойнтов, а в завершении — с третьей попытки реализовала матчбол.



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В шестом гейме первой партии Арина Соболенко (11 WTA) отыгралась с 0:40, свела на нет еще один брейк-пойнт в борьбе с Доминикой Цибулковой (41 WTA) и отстояла очко на подаче. В следуюшем гейме Арина с четвертой попытки оформила брейк, затем увеличила отрыв — 5:3.

Цибулкова выровняла положение в счете, после чего не была убедительна в гейме на подаче. Как результат, Арина реализовала двойной геймбол, а вскоре после двух невынужденных ошибок и двойной ошибки у соперницы пробила на вылет в ситуациии с тройным сетболом — 7:5.

В начале второго сета Соболенко получила большое преимущество — 3:0. До конца матча Цибулковой удалось взять лишь один гейм на подаче. Шестой гейм Арина оформила «под ноль», а в седьмом — имея тройной матчбол, воспользовалась шансом завершить встречу на третьем матчболе. Как и в конце первого сета, Арина забила мяч в перестрелке.