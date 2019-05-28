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Синоптики предупреждают: в среду ожидаются грозы, ветер и сильные дожди
28.05.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в среду. Ожидаются грозы, дожди, сильный ветер.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
«29 мая в отдельных районах республики ожидаются грозы, сильные дожди, при грозах местами усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщается на сайте Белгидромет Минприроды.
Ранее синоптики
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Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в среду. Ожидаются грозы, дожди, сильный ветер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY «29 мая в отдельных...
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