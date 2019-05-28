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1 июня Национальный парк «Беловежская пуща» приглашает на торжественное открытие археологического музея под открытым небом
28.05.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
1 июня Национальный парк «Беловежская пуща» приглашает на торжественное открытие археологического музея под открытым небом.
Начало в 12:00.
Отправление от главных ворот НП «Беловежская пуща» в 11:40.
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1 июня Национальный парк «Беловежская пуща» приглашает на торжественное открытие археологического музея под открытым небом
1 июня Национальный парк «Беловежская пуща» приглашает на торжественное открытие археологического музея под открытым небом. Начало в 12:00. Отправление от...
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