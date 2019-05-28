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Автомобилистам не повезло: в Румынии выпал огромный град

28.05.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Огромный град выпал в городе Залэу на северо-западе Румынии. Смотрите кадры, снятые местным жителем во время погодного катаклизма.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66596.php

Автомобилистам не повезло: в Румынии выпал огромный град

 
 
Ссылка на источник 108
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  Огромный град выпал в городе Залэу на северо-западе Румынии. Смотрите кадры, снятые местным жителем во время погодного катаклизма. Стихия обрушилась на город...
 
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