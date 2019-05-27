БЕЛДЖИ : Geely в 2019 году могут войти в 3-ку лидеров по продажам новых авто

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На заводе «БЕЛДЖИ». Фото Myfin.by

Об этих планах сообщили журналистам на заводе «БЕЛДЖИ» в Борисовском районе во время пресс-тура, организованного Национальным пресс-центром.

На заводе «БЕЛДЖИ». Фото Myfin.by

Особый спрос на топовые модели

Особым спросом из автомобилей линейки Geely пользуются модели ATLAS - именно в топовых комплектациях. Это отметил и первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности гендиректора предприятия Геннадий Свидерский, и представители дилерского центра Geely в Минске, который тоже посетили журналисты в ходе пресс-тура.