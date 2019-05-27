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Учёные: самые счастливые женщины – без мужа и детей

28.05.2019 18:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Профессор Пол Долан из Великобритании заявил, что самая счастливая группа населения – незамужние женщины без детей. Об этом сообщает The Guardian. Скорее всего, они будут жить дольше, чем их сверстники, которые состоят в браке.

Однако насчет мужчин у британца иное мнение: им он советует жениться. По его мнению, так они успокаиваются, меньше рискуют и зарабатывают больше денег. Вдобавок это положительным образом сказывется на их здоровье, чего нельзя сказать о женщинах: в браке они подвергаются риску физического или психологического расстройства.

Пол Долан настаивает на том, что культ замужества и наличия детей может привести к тому, что одинокие женщины будут чувствовать себя несчастными. «Вот вы видите одинокую женщину 40 лет, у которой никогда не было детей. Какой позор, не так ли? Может быть, однажды она встретишь подходящего партнера, и все изменится. Может, встретит неподходящего. А может, встретит плохого мужчину, из-за которого станет менее счастливой, здоровой и умрет раньше», – отметил профессор.

Тем не менее, точку зрения Долана разделяют не все. Многие люди признаются, что в браке ощущают себя вполне комфортно, а другие сомневаются в достоверности его исследования.

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Профессор Пол Долан из Великобритании заявил, что самая счастливая группа населения – незамужние женщины без детей. Об этом сообщает The Guardian. Скорее всего, они...
 
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