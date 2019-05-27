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Брестскому мясокомбинату исполняется 80 лет
Источник материала: Интерфакс
ОАО "Брестский мясокомбинат" в юбилейный для города год исполняется 80 лет, предприятие успешно прошло эту веху, рассказали информационному агентству представители компании.
Более 30% продукции "Брестского мясокомбината" идет на экспорт в Россию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Иорданию, Польшу, Литву, Испанию.
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ОАО "Брестский мясокомбинат" в юбилейный для города год исполняется 80 лет, предприятие успешно прошло эту веху, рассказали информационному агентству...
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