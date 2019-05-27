Брестскому мясокомбинату исполняется 80 лет

Источник материала: Интерфакс

ОАО "Брестский мясокомбинат" в юбилейный для города год исполняется 80 лет, предприятие успешно прошло эту веху, рассказали информационному агентству представители компании.



"Секрет успеха и долголетия "Брестского мясокомбината" - в фокусе на производстве качественных продуктов. Все кризисы (которые случались в стране в течение этих 80 лет – ИФ), все рыночные колебания мы прошли именно благодаря качеству", - подчеркнул в беседе с журналистом агентства начальник отдела маркетинга предприятия Максим Бугаев.



"И этот фокус был и будет оставаться", - добавил Бугаев.



"Брестский мясокомбинат" основан в 1939 году. Предприятие является лидером мясной промышленности Беларуси. Мясокомбинат выпускает в месяц более 4 тыс.тонн готовой продукции. В ассортименте – около 400 наименований, среди которых колбасы, сосиски, пельмени и др.

Более 30% продукции "Брестского мясокомбината" идет на экспорт в Россию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Иорданию, Польшу, Литву, Испанию.