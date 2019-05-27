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Беларусь и Китай обсудят двустороннее военное сотрудничество
Источник материала: Интерфакс
Начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Ли Цзочэна 28-31 мая посещает Беларусь с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Во время визита будут проведены встречи с руководством Вооруженных сил Республики Беларусь, в ходе которых планируется подвести итоги, а также обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества в таких областях как совместная боевая подготовка, военное образование, а также взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества", - отметили в министерстве.
По информации ведомства, для главы китайского военного ведомства предусмотрено посещение военных объектов Вооруженных сил Республики Беларусь.
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Начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Ли Цзочэна 28-31 мая посещает Беларусь с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Минобороны.
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