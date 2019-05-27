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Парламент ЕС хочет видеть своего кандидата главой Еврокомиссии

28.05.2019 17:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Главы государств и правительств стран Европейского союза решают, кого предложить на пост председателя Европейской комиссии, при этом большие шансы занять эту должность у немца Мартина Вебера, сообщает Deutsche Welle.

Европарламент намерен приложить усилия к тому, чтобы председателем Еврокомиссии стал один из кандидатов, предложенных его фракциями. Об этом договорились главы большинства фракций парламента ЕС, сообщил его действующий председатель Антонио Таяни во вторник в Брюсселе после встречи с председателями представленных в парламенте политических сил.

Против выступает Альянс либералов и демократов за Европу, заявил его глава Ги Верхофстадт.

Позднее в тот же день главы стран и правительств стран Евросоюза (Европейский совет) обсудят возможные кандидатуры на пост главы Еврокомиссии. Согласно законодательству ЕС, Евросовет предлагает одного кандидата на эту должность, учитывая при этом результаты выборов в Европарламент. Предложенную кандидатуру, в свою очередь, должен одобрить новый состав парламента ЕС.

В ходе выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, крупнейшие политические силы выдвигали своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Этот принцип, впервые реализованный на выборах в 2014 году, рассчитан на то, чтобы граждане стран ЕС могли опосредованно влиять на то, кто займет эту высокую должность.

Европарламент счел, что тогда этот принцип был реализован успешно: ЕК возглавил Жан-Клод Юнкер от Европейской народной партии (ЕНП), получившей большинство мест в парламенте.

В настоящий момент основными кандидатами являются германский политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс, который сейчас является зампредседателя Еврокомиссии, и действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу.

Наблюдатели отмечают, что больше всего шансов возглавить ЕК у Вебера, так как ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее число мандатов - 180.

 
 
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Главы государств и правительств стран Европейского союза решают, кого предложить на пост председателя Европейской комиссии, при этом большие шансы занять эту...
 
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