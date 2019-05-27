БЖД подписала соглашение об организации нового контейнерного поезда между Клайпедой и Одессой

Источник материала: Интерфакс

Соглашение по организации контейнерного поезда "Containerships train" в сообщении Литва-Беларусь-Украина и обратно подписано во вторник в Одессе, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).

Соглашение подписано железнодорожными администрациями Украины, Беларуси и Литвы, а также ООО Containerships (Украина), ЗАО Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва).

"Соглашение направлено на использование и дальнейшее развитие международных перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом поездом "Containerships train" в сообщении Литва-Беларусь-Украина и обратно по маршруту Клайпеда/Драугисте - Кяна - Словечно - Бровары/Одесса-Порт", - рассказали в БЖД.

Документом предусмотрено проведение совместной работы по согласованию тарифных условий, взаимодействие по вопросам маркетинговой работы, направленной на развитие перевозок данным проектом.

Железнодорожные компании договорились обеспечивать курсирование не реже чем два поезда в неделю по согласованному перевозчиками графику его движения.

Также важным направлением сотрудничества определена открытость для присоединения других участников при согласии всех сторон соглашения.