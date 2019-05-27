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Лунный календарь на 29 мая: обдумываем покупки и принимаем ванну

28.05.2019 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

29 мая – 25-ый лунный день. Его символ – черепаха. День отдыха. Не следует спешить и суетиться. Лучше и вовсе побыть наедине с собой. Из дел стоит предпочесть рутинные домашние.

Поберегите финансы: покупки лучше в этот день либо не совершать, либо несколько раз обдумать.

Хороши в эти сутки все контакты с водой: сходите в бассейн, примите ванну или погуляйте у водоёма.

Лунный календарь на 29 мая: обдумываем покупки и принимаем ванну

В это время лучше поменьше есть, можно устроить разгрузочный день. Благоприятными будут любые процедуры, связанные с укреплением здоровья.

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29 мая – 25-ый лунный день. Его символ – черепаха. День отдыха. Не следует спешить и суетиться. Лучше и вовсе побыть наедине с собой. Из дел стоит предпочесть рутинные...
 
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