Лунный календарь на 29 мая: обдумываем покупки и принимаем ванну

Источник материала: СТВ

29 мая – 25-ый лунный день. Его символ – черепаха. День отдыха. Не следует спешить и суетиться. Лучше и вовсе побыть наедине с собой. Из дел стоит предпочесть рутинные домашние.

Поберегите финансы: покупки лучше в этот день либо не совершать, либо несколько раз обдумать.

Хороши в эти сутки все контакты с водой: сходите в бассейн, примите ванну или погуляйте у водоёма.





В это время лучше поменьше есть, можно устроить разгрузочный день. Благоприятными будут любые процедуры, связанные с укреплением здоровья.