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Ирония белорусских цен

28.05.2019 19:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За счет высоких ввозных пошлин белорусские чиновники попросту перекладывают деньги из карманов граждан в государственный бюджет.



В начале мая власти вновь заговорили о необходимости регулировать цены. В первую очередь на продукты питания, пишет sn-plus.com
Первым по традиции тему поднял Александр Лукашенко, который 2 мая приказал Федерации профсоюзов Беларуси «проконтролировать, создать стройную, четкую систему и контролировать цены в Беларуси».

Чиновники, как водится, быстро взяли под козырек. И уже 14 мая в стране появился новоиспеченный орган — экспертный совет по вопросам цен и тарифов, в который вошли представители сразу нескольких госорганов: ФПБ, Нацбанка, Белстата и Министерства антимонопольного регулирования.

Независимые экономисты скептически относятся к этой идее.

— На моей памяти это вторая волна привлечения профсоюзов к контролю за ценами, — в комментарии «Салiдарнасцi» сказал доктор экономических наук Борис Желиба. — Буквально 2—3 года назад было то же самое. И там сидели экономисты, которые в буквальном смысле считали цены на майки, трусы и носки…

Я считаю, что это мероприятие ненужное. Да, мы знаем, что иногда в развитых западных странах были моменты, когда профсоюзы говорили свое слово, если было резкое повышение цен. Но там они самостоятельные, не являются придатком власти. Поэтому с ними считаются… А у нас в этом нет смысла.

Экономист также подчеркнул, что вопросы роста цен нужно решать, в первую очередь, рыночными принципами — работать над снижением инфляции и повышать благосостояние людей.

Тем не менее, скоро «бравая четверка» начнет усиленно бороться с высокими ценами на прилавках белорусских магазинов. На что новому органу следовало бы обратить внимание в первую очередь?

Журналисты изучили несколько документов, которые регулируют цены на импортные продукты, ввозимые в Беларусь, и обнаружили любопытные цифры.

Например, из-за ввозных пошлин, просто пересекая границу, любимая в народе рыба минтай дорожает на 6%, абрикосы и апельсины — на 10%, лук репчатый — на 13%, сыры — на 15%, свинина — на 15%, а куриные крылышки или грудка — и вовсе на 25%!

Все это делается, чтобы защитить местных производителей в рамках Евразийского экономического союза. А вот населению Беларуси взамен приходится переплачивать немалые суммы — причем не только за импортные продукты питания, но и за одежду, товары для дома, медикаменты.

За счет высоких ввозных пошлин белорусские чиновники попросту перекладывают деньги из карманов граждан в государственный бюджет, из которого щедро финансируются различные государственные органы. В том числе и те, которые бодро рапортуют о снижении цен в белорусских магазинах. Такая вот ирония.


 
 
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За счет высоких ввозных пошлин белорусские чиновники попросту перекладывают деньги из карманов граждан в государственный бюджет.
 
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