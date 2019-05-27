Конфуз. В Гомеле инвалид застрял в подъёмнике туалета на набережной – спасали его работники МЧС

На помощь пришли работники МЧС, и всё вроде бы обошлось. Но вопросы остались. Подробности редакции сообщил подписчик Алексей.

Хотелось бы верить, что этот инцидент – единственный. И в дальнейшем техника будет служить исправно многие годы. Однако не признать справедливыми упрёки местного жителя мы не можем. Возможно, этот момент учтут при строительстве второго сооружения аналогичного назначения, которое возводят поблизости, пишет