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Литва потребует пересмотреть итоги «Евровидения»

28.05.2019 18:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литовский общественный вещатель LRT потребует пересмотреть итоги музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Фото: Sebastian Scheiner / AP

Отмечается, что обращение LRT связано с тем, что итальянский вещатель RAI представил в своей стране результаты голосования, которые расходятся с результатами, опубликованными на официальном сайте фестиваля. Таким образом выяснилось, что итальянцы дали конкурсанту из Литвы Юриюсу Векленко один балл, который не был учтен. Из-за этого артист не вышел в финал.
 «Ситуация действительно интересная. Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации», — прокомментировал ситуацию генеральный продюсер LRT Аудрюс Гиржада.

22 мая стало известно, что организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания. Решение было связано с тем, что в процессе начисления баллов была допущена ошибка, связанная с учетом голосов от Белоруссии. Представитель от России Сергей Лазарев получил дополнительный балл.

В 2019 году победу на конкурсе одержал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором месте оказалась Италия, на третьем — Россия.


 
 
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Литовский общественный вещатель LRT потребует пересмотреть итоги музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщает «Sputnik Литва».
 
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