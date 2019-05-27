ЕС нужны опытные и авторитетные руководители - Макрон

Источник материала: Интерфакс

Новые проекты Евросоюза после избрания Европейского парламента требуют опытных и авторитетных людей на постах глав институтов ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам во вторник в Брюсселе по прибытии на неформальный саммит ЕС.

В качестве важнейших задач на предстоящие пять лет он назвал борьбу против климатических изменений, инновации и создание новых рабочих мест, безопасность ЕС и углубление зоны евро.

"Мы будем выбирать людей на основе этих устремлений. Нам нужны мужчины и женщины, которые воплощают это новое, которые имеют опыт и авторитет, позволяющие им выполнять эти задачи, и которые отражают эти устремления и полностью их принимают. Вот чему должны быть посвящены наши дискуссии сегодня", - сказал французский президент.

"Я думаю, что мы должны отдавать отчет результатам голосования и тому, что выразил этим европейский народ. Но мы также должны получить руководителей, которые имеют достаточные качества, чтобы уметь действовать", - пояснил Макрон.

Уклонившись от прямого вопроса о его личном выборе, он ответил, что в числе возможных кандидатов - член Еврокомиссии Маргрете Вестагер, координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье, первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс и некоторые другие, кто имеет необходимую компетенцию.

"Но я не хотел бы сегодня вести дебаты об именах. Я хотел бы дебаты о проектах, приоритетах и критериях", - сказал президент.

Он уточнил, что желает, чтобы европейские лидеры сосредоточили свое внимание на сути - "на содержании проектов, которые мы хотим осуществить в Европе в ближайшие пять лет".

Макрон обратил внимание на то, что избрание нового Европарламента, в котором две наиболее мощные политические силы больше не имеют большинства, создает условия для новых политических проектов.

"И в связи с этим новая прогрессивная центристская сила, которую мы как раз создаем, будет иметь важные роль и ответственность", - отметил Макрон.