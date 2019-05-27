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Сербская армия стягивает силы к административной границе с Косово

28.05.2019 19:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Колонна военных автомобилей с солдатами и вооружением покинула территорию казарм в сербском городе Кралево и направилась, вероятнее всего, в сторону населенного пункта Рашка, который расположен недалеко от административной границы Сербии с автономным краем Косово и Метохия, передает во вторник сербская радиостанция Б92.

По ее данным, непосредственно перед началом движения колонны в казарму прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин.

Б92 также сообщает, что в сторону зоны безопасности на административной границе также вылетел МиГ-29 ВВС Сербии.

"В случае какой-либо угрозы общественному порядку и жизням людей на севере Косово наша армия защитит наш народ", - заявил ранее во вторник президент Сербии Александр Вучич.

По его распоряжению, все подразделения сербской армии и спецназа МВД приведены в состояние полной боевой готовности.

Ранее во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

В расположенной на севере края сербской общине Зубин Поток, где складывается наиболее сложная ситуация, жители соорудили баррикады, которые косовские спецназовцы взяли штурмом. При этом применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сообщается о пострадавших.

В то же время ситуация в Косовской Митровице, где расположены все административные учреждения сербов в Косово и Метохии, пока остается спокойной.

Международные силы КФОР подтвердили факт проведения операции, отметив, что это происходит по распоряжению прокуратуры в Приштине. "Мы следим за развитием ситуации, мы находимся в контакте с властями в Приштине, каналы связи с Сербией для нас открыты", - цитирует РТС слова представителя КФОР Винченцо Грассо.

 
 
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Колонна военных автомобилей с солдатами и вооружением покинула территорию казарм в сербском городе Кралево и направилась, вероятнее всего, в сторону населенного...
 
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