Назарбаев накануне саммита ЕАЭС пообщался с президентом Таджикистана

Источник материала: Интерфакс

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил дружественные и доверительные отношения с Республикой Таджикистан.

"Наша дружба крепнет год от года. Вы возглавляете Таджикистан в условиях сложной ситуации в мире. Вы поступательно развиваетесь, в стране обеспечивается стабильность", - сказал Назарбаев на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном во вторник в Нур-Султане.

В свою очередь Рахмон отметил высокие темпы развития Казахстана, достигнутые под руководством Назарбаева.

"Я свидетель того, как менялся облик Казахстана. Я помню первые встречи в столице и вижу, как она преобразилась. Позитивные изменения охватили не только город, но и всю страну. Это результат вашей плодотворной работы, мудрой и дальновидной политики", - сказал президент Таджикистана.

Рахмон прибыл в столицу Казахстана для участия в саммите ЕАЭС, куда он приглашен в качестве почетного гостя.