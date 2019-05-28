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Главные богачи. Кто входит в топ-10 самых дорогих футбольных клубов Европы в 2019 году?
Источник материала: Tut.by
Консалтинговая компания KPMG провела исследование стоимости самых дорогих футбольных клубов Европы в 2019 году. Его краткие результаты разместил на своем
Стоимость самого дорогого футбольного клуба континента, мадридского «Реала», оценивается в 3 миллиарда 224 миллиона евро. За год его цена выросла на 10%.
Лидерство «Реала» — результат высоких доходов, полученных в 2016—2019 годах, когда «сливочные» трижды кряду выиграли Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018). Стоимость клуба поднялась также благодаря общему росту операционной прибыли на 29%, главным образом за счет увеличения коммерческих доходов в последние годы.
Вторым по стоимости оказался английский «Манчестер Юнайтед» — 3,207 миллиарда евро. Замыкает тройку самых дорогих клубов Европы немецкий гранд мюнхенская «Бавария» — 2,696 миллиарда евро.
Отметим, что в десятке самых дорогих клубов сразу 6 представителей английской премьер-лиги. В нынешнем сезоне оба финала еврокубковых турниров будут чисто английскими. За главный трофей Лиги чемпионов поспорят «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», а в решающем поединке Лиги Европы сойдутся «Арсенал» — «Челси».
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов Европы по версии KPMG:
1. «Реал» Мадрид (Испания) — 3,224 миллиарда евро
2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 3,207
3. «Бавария» (Германия) — 2,696
4. «Барселона» (Испания) — 2,627
5. «Манчестер Сити» (Англия) — 2,460
6. «Челси» (Англия) — 2,227
7. «Ливерпуль» (Англия) — 2,095
8. «Арсенал» (Англия) — 2,008
9. «Тоттенхэм» (Англия) — 1,679
10. «Ювентус» (Италия) — 1,548.
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Консалтинговая компания KPMG провела исследование стоимости самых дорогих футбольных клубов Европы в 2019 году.
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