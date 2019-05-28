Главные богачи. Кто входит в топ-10 самых дорогих футбольных клубов Европы в 2019 году?

Источник материала: Tut.by

Консалтинговая компания KPMG провела исследование стоимости самых дорогих футбольных клубов Европы в 2019 году. Его краткие результаты разместил на своем сайте мадридский «Реал», который и возглавляет рейтинг.



Фото: realmadrid.com

Стоимость самого дорогого футбольного клуба континента, мадридского «Реала», оценивается в 3 миллиарда 224 миллиона евро. За год его цена выросла на 10%.

Лидерство «Реала» — результат высоких доходов, полученных в 2016—2019 годах, когда «сливочные» трижды кряду выиграли Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018). Стоимость клуба поднялась также благодаря общему росту операционной прибыли на 29%, главным образом за счет увеличения коммерческих доходов в последние годы.

Вторым по стоимости оказался английский «Манчестер Юнайтед» — 3,207 миллиарда евро. Замыкает тройку самых дорогих клубов Европы немецкий гранд мюнхенская «Бавария» — 2,696 миллиарда евро.

Отметим, что в десятке самых дорогих клубов сразу 6 представителей английской премьер-лиги. В нынешнем сезоне оба финала еврокубковых турниров будут чисто английскими. За главный трофей Лиги чемпионов поспорят «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», а в решающем поединке Лиги Европы сойдутся «Арсенал» — «Челси».

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов Европы по версии KPMG:

1. «Реал» Мадрид (Испания) — 3,224 миллиарда евро

2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 3,207

3. «Бавария» (Германия) — 2,696

4. «Барселона» (Испания) — 2,627

5. «Манчестер Сити» (Англия) — 2,460

6. «Челси» (Англия) — 2,227

7. «Ливерпуль» (Англия) — 2,095

8. «Арсенал» (Англия) — 2,008

9. «Тоттенхэм» (Англия) — 1,679

10. «Ювентус» (Италия) — 1,548.