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Праздничная афиша ко ДНЮ ХИМИКА в Солигорске

28.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


21 мая 2019 10:45 6750

Праздничная афиша ко ДНЮ ХИМИКА в Солигорске

Автор: Эдуард Кидяев.

Уважаемые жители и гости г. Солигорска! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённые Дню ХИМИКА. 

Праздничная афиша ко ДНЮ ХИМИКА в Солигорске


22-23 мая 2019 года

Торжественные мероприятия по чествованию передовиков производства в структурных подразделениях ОАО «Беларуськалий»

24 мая 2018 года СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС.

17.00-20.00 — торжественное чествование передовиков производства и праздничный концерт «Все звезды «Беларуськалия» впервые на одной сцене» с участием звезд белорусской и российской эстрады: Анны Шалютиной, танцевального коллектива Романа Ковалева и группы «МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС».

С 16.00 работают буфеты.

25 мая 2019 года СКВЕР У ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

20.00-22.00 — Праздничный вечер-чествование, посвященный ДНЮ ХИМИКА с участием Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарыкина и звезд белорусской эстрады: Ивана Вабищевича (дядя ВАНЯ), Владимира Громова и других.

С 18.00 работают торговые точки предприятия общественного питания ОАО «Беларуськалий».

Праздничная афиша ко ДНЮ ХИМИКА в Солигорске

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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21 мая 2019 10:45 6750 Праздничная афиша ко ДНЮ ХИМИКА в Солигорске ...
 
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