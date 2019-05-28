Праздничная афиша ко ДНЮ ХИМИКА в Солигорске



22-23 мая 2019 года



Торжественные мероприятия по чествованию передовиков производства в структурных подразделениях ОАО «Беларуськалий»



24 мая 2018 года СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС.



17.00-20.00 — торжественное чествование передовиков производства и праздничный концерт «Все звезды «Беларуськалия» впервые на одной сцене» с участием звезд белорусской и российской эстрады: Анны Шалютиной, танцевального коллектива Романа Ковалева и группы «МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС».



С 16.00 работают буфеты.



25 мая 2019 года СКВЕР У ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»



20.00-22.00 — Праздничный вечер-чествование, посвященный ДНЮ ХИМИКА с участием Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарыкина и звезд белорусской эстрады: Ивана Вабищевича (дядя ВАНЯ), Владимира Громова и других.



С 18.00 работают торговые точки предприятия общественного питания ОАО «Беларуськалий».

