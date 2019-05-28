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Горецкая стартап-школа приглашает на День эксперта

28.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Стартап-школа Горки приглашает на День эксперта — представь свою идею/проект и получи фидбэк!

Когда: 31 мая в 11:00

Где: ул. Тимирязева 9, корпус №16, 2 этаж, ауд. 054а

 

Горецкая стартап-школа приглашает на День эксперта
Фото Михаила Левцова

 

День Эксперта — мероприятие, на котором каждый сможет презентовать свой проект или идею любой стадии в формате elevator pitch (2-4 мин), получить обратную компетентную связь и ценные советы от действующих предпринимателей и специалистов.

День Эксперта​ – это возможность:

— представить свой проект экспертам, имеющим опыт запуска и управления бизнесом

— получить советы и рекомендации от профессионалов мира бизнеса и стартапов

— бесплатно рекламировать свой проект

— наладить полезные контакты и влиться в стартап-тусовку Горок

—поучаствовать можно в двух форматах: презентовать свой проект или просто побыть зрителем.

 

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  Стартап-школа Горки приглашает на День эксперта — представь свою идею/проект и получи фидбэк! Когда: 31 мая в 11:00 Где: ул. Тимирязева 9, корпус №16, 2 этаж, ауд. 054а    ...
 
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