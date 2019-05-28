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Горецкая стартап-школа приглашает на День эксперта
28.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Стартап-школа
Когда: 31 мая в 11:00
Где: ул. Тимирязева 9, корпус №16, 2 этаж, ауд. 054а
День Эксперта — мероприятие, на котором каждый сможет презентовать свой проект или идею любой стадии в формате elevator pitch (2-4 мин), получить обратную компетентную связь и ценные советы от действующих предпринимателей и специалистов.
День Эксперта – это возможность:
— представить свой проект экспертам, имеющим опыт запуска и управления бизнесом
— получить советы и рекомендации от профессионалов мира бизнеса и стартапов
— бесплатно рекламировать свой проект
— наладить полезные контакты и влиться в стартап-тусовку Горок
—поучаствовать можно в двух форматах: презентовать свой проект или просто побыть зрителем.
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Стартап-школа Горки приглашает на День эксперта — представь свою идею/проект и получи фидбэк! Когда: 31 мая в 11:00 Где: ул. Тимирязева 9, корпус №16, 2 этаж, ауд. 054а ...
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