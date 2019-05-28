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Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана

28.05.2019 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Я абсолютно поддерживаю то, что происходит в Казахстане»

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана

Две страны всегда связывала крепкая личная дружба лидеров. Нурсултан Назарбаев был бессменным руководителем Казахстана с 1990 года. Управлял страной без малого 30 лет. Вплоть до 19 марта, когда в обращении к народу объявил о своей отставке. Но такое решение на многолетнюю дружбу Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева никак не повлияло.

А еще Нурсултан Назарбаев признает вклад нашего Президента в углубление сотрудничества с Казахстаном. Подтверждает это особый подарок – сегодня Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко специальный орден, госнаграду Казахстана. Уважительный и дружеский жест. И такой важный в год пятилетия подписания Договора о ЕАЭС. Прямо в начале теплой встречи.

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана

Давние партнеры и друзья. Александр Лукашенко и Нурсулстан Назарбаев буквально сразу же договорятся о следующей встрече. В этом году – тут же ответит на приглашение белорусский лидер. И в очередной раз отметят, что помех двусторонней дружбе нет и не может быть.

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета,...
 
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