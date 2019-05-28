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«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами

28.05.2019 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами

28 мая белорусский лидер в преддверии саммита встретился с главой дружественной страны – Касым-Жомартом Токаевым. Он вступил в должность два месяца назад.

В знак особого уважения два лидера обменялись подарками.

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это наши новинки. Поставляем подобное, но это уже последнее производство. Проверено, сертифицировано.

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами

Александр Лукашенко: «Я абсолютно поддерживаю то, что происходит в Казахстане»

Люди в материале: Александр Лукашевич, Касым-Жомарт Токаев
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского...
 
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