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«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 мая белорусский лидер в преддверии саммита встретился с главой дружественной страны – Касым-Жомартом Токаевым. Он вступил в должность два месяца назад.
В знак особого уважения два лидера обменялись подарками.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского...
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