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«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ

28.05.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат мира по вертолетному спорту, возвращение легендарного самолета ПО-2 в Минск. Ни одно яркое авиасобытие не обходится без участия ДОСААФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году таких было более двух сотен. Организация развивает технические виды спорта, дает базовую подготовку в армейском деле.

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ

28 мая в ДОСААФ отметили авторов лучших материалов в СМИ. Среди них и коллектив СТВ. Журналисты канала за год подготовили десятки репортажей. И даже примеряли на себя роль отважных добровольцев.

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ

Алёна Сырова, СТВ:
Всегда очень лестно и приятно, когда твою работу отмечают. Но в разы приятнее работать над материалами, которые потом будут нести за собой такие награды. Но за этим стоит работа целого коллектива.

В прошлом году мы немало потрудились, больше всего, конечно, на чемпионате мира по вертолетному спорту. За его феноменальную организацию большое спасибо ДОСААФ. Я желаю еще больше ярких поводов и плодотворной нам совместной работы.

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ

Люди в материале: Алена Сырова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по вертолетному спорту, возвращение легендарного самолета ПО-2 в Минск. Ни одно яркое авиасобытие не обходится без участия ДОСААФ,...
 
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