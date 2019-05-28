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«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полный вперед! Парадом пограничных катеров 28 мая отметили в Гомеле 101-ю годовщину создания пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальное отделение береговой охраны, в состав которого входят малые суда, катера-амфибии и моторные лодки, базируется в Лоеве. Это ниже Гомеля по течению реки Сож на 120 километров. На парад плавсредства пришли своим ходом.
Корреспондент Александр Добриян оценил красоту и мощь водного парада.
Александр Добриян, СТВ:
Походной колонной на крейсерской скорости 40 км/час (или по-морскому – в 24 узла), катера прибыли в Гомель из пограничного Лоева. Их зона ответственности – 169 километров госграницы с Украиной, проходящей по рекам Сож и Днепр.
Олег Выгляд, начальник отделения береговой охраны пограничной комендатуры «Лоев»:
Преследование браконьров, нарушителей границы, контрабандистов, доставка пограничных нарядов к месту несения службы – все задачи выполняем.
О том, что белорусам на Днепре нужно возрождать военную флотилию, стало ясно в 1990-е. Полковник в отставке Леонид Маслов стоял у истоков создания этого уникального пограничного подразделения.
Это уже совсем другая техника. Спутниковая навигация и высокие скорости позволяют пограничникам быть хозяевами в любой ситуации.
Леонид Маслов, полковник в отставке:
За 20 лет в днепровской пограничной флотилии сменилось многое: современная техника, новые лица... Неизменными остались лишь задачи.
Владислав Бруев, командир Гомельской пограничной группы:
Традиционно День пограничника в Беларуси отмечается 28 мая. Отправной точкой считается 1918 год, когда был подписан декрет «Об учреждении пограничной охраны».
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«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле
Новости Беларуси. Полный вперед! Парадом пограничных катеров 28 мая отметили в Гомеле 101-ю годовщину создания пограничной службы, сообщили в программе Новости «24...
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