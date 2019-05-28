В Беларуси изменили размер денежного довольствия для участников военных сборов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство изменило размер денежного довольствия для участников военных сборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас оно приравнено к тарифной ставке первого разряда, а с начала 2020 года будет выплачиваться в размере окладов по воинским званиям военнослужащих в месяц. Связано это с введением новой схемы оплаты труда бюджетников.





Напомним, тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой в 180 рублей, а надбавки и доплаты будут устанавливать централизованно. Новшество не касается тех, кто проходит срочную службу.