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В Беларуси изменили размер денежного довольствия для участников военных сборов

28.05.2019 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство изменило размер денежного довольствия для участников военных сборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас оно приравнено к тарифной ставке первого разряда, а с начала 2020 года будет выплачиваться в размере окладов по воинским званиям военнослужащих в месяц. Связано это с введением новой схемы оплаты труда бюджетников.

В Беларуси изменили размер денежного довольствия для участников военных сборов

Напомним, тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой в 180 рублей, а надбавки и доплаты будут устанавливать централизованно. Новшество не касается тех, кто проходит срочную службу.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Правительство изменило размер денежного довольствия для участников военных сборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас оно...
 
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